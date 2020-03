“Hoy amaneci con una migraña tremenda. Desde chiquita me dan migrañas y ya me siento mejor porque las migrañas que me dan me dan como con aura, entonces te viene con unas lucecitas en toda la visión. Es horrible cariños, es una cosa terrible, pero ahí vamos... Estoy cien por ciento segura que me empezó en el estómago por algo que comí. Algunas combinaciones a mí me causan migraña. Si combino fresas con chocolate me causan, si como mucho melón, cosas muy picantes y he estado comiendo muchos tacos”, comentó en Instagram stories.