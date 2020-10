México no cuenta con suficiente capacidad para brindar rehabilitación pulmonar a recuperados de COVID-19: Hugo López-Gatell (Foto: Twitter@HLGatell)

Tras recuperarse de una infección por coronavirus severa o una hospitalización por la enfermedad COVID-19, es necesaria una rehabilitación pulmonar, además de otros aspectos como el deterioro de los músculos, de acuerdo con Hugo López-Gatell.

Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que históricamente, México tiene poca capacidad para la rehabilitación de los pacientes, pues hasta el momento se había tenido voluntad política para invertir en el Sistema Nacional de Salud.

“Este es un tema de enorme trascendencia porque México ha tenido, a lo largo de los años, una limitada capacidad en el Sistema Nacional de Salud; se ha invertido muy poco, ha habido poca voluntad política de los gobiernos anteriores para desarrollar un sistema que sea de cobertura universal, robusto técnicamente y gratuito para que se pueda verificar o cumplir el derecho de protección de salud que contempla en artículo cuarto de la constitución”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El subsecretario aseguró que es una consecuencia de la poca voluntad política que hubo en el país para invertir en el Sistema Nacional de Salud (Foto: Gobierno de México)

Al respecto, aseguró que México no cuenta con grandes capacidades en el país para la rehabilitación pulmonar, así como para rehabilitación física para personas que pasan largos periodos internadas o en terapia intensiva, como podría ser el caso de las infecciones por el virus SARS-CoV-2.

“En materia técnica no hay grandes capacidades instaladas en el país, no han existido nunca suficientes para la rehabilitación pulmonar y en otros aspectos. Una persona que permanece hospitalizada por más de una semana, empieza a tener un deterioro del aparato muscular, varios de los medicamentos que se utilizan, contribuyen también al deterioro. Durante el reposo, el personal de rehabilitación y enfermería que existe en algunos, pero no todos los hospitales, desde hace mucho tiempo ha sido así, ayuda a un trabajo de las extremidades para evitar el daño de las articulaciones", aclaró el fncionario público.

Además, enlistó algunas de las instituciones que cuentan con áreas para la rehabilitación pulmonar. Destacan el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, así como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Por último, informó que actualmente hay una alianza entre la fundación Teletón y la Secretaría de Salud, pues se trata de una institución que cuenta con otro de los centros de rehabilitación pulmonar más importantes del país.

“Hemos recibido un apoyo invaluable”, concluyó el subsecretario López-Gatell.

El subsecretario informó que hay una alianza con Fundación Teletón, quienes cuentan con un centro de rehabilitación pulmonar (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

En México se confirmaron 804,488 contagios acumulados de coronavirus hasta el 8 de septiembre de 2020, pero únicamente 26,064 fueron considerados como activos; es decir, presentaron la sintomatología de la enfermedad durante los últimos 14 días.

Del total, 48.35% son mujeres y 51.65% son hombres. Además, 23.50% fueron hospitalizados por diferentes niveles de gravedad, mientras que el 76.50% pudieron seguir con su recuperación desde casa con todos los protocolos necesarios.

La Dirección General de Epidemilogía confirmó, además, que 299,866 personas continúan a la espera de sus resultados y fueron considerados como sospechosos de portar el virus SARS-CoV-2. También se registró un estimado de 583,603 recuperados, así como 948,928 diagnósticos negativos.

Lamentablemente han muerto también 83,096 mexicanos. 35.85% son mujeres, mientras que el 64.15% restante son hombres. Por otra parte, se indicó que 88.50% murieron en el hospital y el 11.50% lo hizo en circunstancias fuera de los nosocomios.

Entre las personas que fallecieron, las comorbilidades principales encontradas fueron la hipertensión con el 44.73%, la diabetes con el 38.28%, la obesidad con el 24.25% y por último el tabaquismo con el 8.02%.

En México se confirmaron 804,488 contagios acumulados de coronavirus hasta el 8 de septiembre de 2020 (Foto: EFE/Presidencia de México)

Lo anterior significa que hubo un incremento de 5,300 contagiados en las últimas 24 horas, así como 370 muertes; sin embargo, la estimaciones indican que podrían existir hasta 933,255 contagios acumulados, así como 38,784 casos activos, además de 94,363 defunciones.

Las entidades más azotadas por el SARS-CoV-2 son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Veracruz, Tabasco y Puebla, que en conjunto forman el 55% de todos los casos positivos registrados en el país. Cabe mencionar que solo la capital representa por sí sola el 17%.

En cuanto a la ocupación y disponibilidad hospitalaria a nivel nacional, se informó que la Red IRAG reportó que existen 29,066 camas generales, de las cuales 8,010 (28%) ya están ocupadas y 21,056 (72%) disponibles. Nuevo León sigue como la entidad con el mayor porcentaje en camas que están siendo utilizadas, con 49%.

Mientras que de las 10,727 camas con ventiladores, 2,553 (24%) están ocupadas y 8,174 (76%) disponibles. Aquí la Ciudad de México regresó como el estado con la mayor tasa de ocupación, con 44%.

