“Lo que estoy sintiendo lo sienten gobernadores e intelectuales”: Margarita Zavala declaró ser perseguida por el poder

México Libre, la organización política encabezada por la ex candidata a la presidencia, Margarita Zavala, continúa siendo un tema polémico, debido a que en una reciente entrevista declaró que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cometieron una injusticia hacia los ciudadanos que forman parte de ella, al negar su registro como partido, además de que esto ha ocasionado que se sienta perseguida.

Durante una entrevista que la ex primera dama dio al diario El Universal mencionó que espera que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelvan la impugnación que presentaron sobre la determinación del INE a su favor, lo cual representaría una forma de “enfrentase al poder, ajustarse al derecho, a la justicia y actuar comprometidos con la patria”.

Y es que desde la perspectiva de Zavala, los consejeros que votaron en contra del registro de México Libre como un partido político se equivocaron, lo cual genera desconfianza entre la población, por lo que pidió al TEPJF “restituya los derechos, no a mí, no a Felipe Calderón; a más de un cuarto de millón de mexicanos”.

Aunque Zavala no declaró explícitamente una intervención por parte del presidente López Obrador en la determinación del INE, lamentó que se haya burlado de la resolución y le causara gracia, pues eso le generaba dudas respecto a su relación con la decisión de los consejeros.

En este sentido, la ex candidata independiente dijo percibir una persecución por parte del presidente y de Morena, la cual también ha afectado a miles de personas: “Desde el poder se está persiguiendo a todo aquel que disiente. Lo que yo estoy sintiendo lo sienten gobernadores, intelectuales, más de un cuarto de millón de mexicanos y eso sí debe parar, porque es contrario a derecho, a la democracia y al bien común”.

Sobre la resolución que dará a conocer el Tribunal Electoral en las próximas horas, Zavala se dijo segura de que tienen la razón, pues la resolución del INE está “violando principios constitucionales y legales de reservas de ley, de confianza legítima y de validez de los actos administrativos”.

Uno de los argumentos que dio respecto a esto es que en menos de 24 horas se cambiaron los criterios para dar el registro a la organización, lo cual, desde su punto de vista, “viola todos los principios del Derecho y del debido proceso”.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este 9 de octubre que el Gobierno mexicano indaga el presunto financiamiento irregular de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad detenido en Estados Unidos, al movimiento México Libre.

Sin detallar la investigación, López Obrador confirmó en su rueda de prensa matutina a pregunta expresa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisa el caso, incluyendo los presuntos recursos que recibió Zavala en su candidatura presidencial independiente de 2018.

“La oficina de investigación financiera tiene todo, tiene información, no sé exactamente porque no hay una solicitud, que yo sepa, de la fiscalía, pero sí hay mucha investigación, sobre todo del manejo del dinero”, indicó el presidente en Palacio Nacional.

“Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos, pero no debe apresurarse ningún juicio, tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos, no hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos”, manifestó y después comentó que el titular de la UIF, Santiago Nieto, presentará un informe la próxima semana, pero "sin violar el debido proceso”.

García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón (2006-2012), está acusado en Nueva York de cinco cargos tras su arresto en diciembre pasado en Texas por sus presuntos nexos y sobornos recibidos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, capo del cártel de Sinaloa.

