Quién es el ministro Rodríguez Mondragón, su tuit contra AMLO y el futuro de México Libre

Este martes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidirá sobre el registro de México Libre como partido político. El dictamen se convirtió en responsabilidad del Trife luego de que los líderes de la organización apelaron contra la decisión del Instituto Nacional Electoral, quienes negaron el registro bajo el argumento de que había un porcentaje no comprobado de aportaciones monetarias.

El ministro encargado de esta decisión es Reyes Rodríguez Mondragón, que pertenece al grupo de magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF. La imparcialidad de Rodríguez Mondragón estaba en duda desde que fue nombrado para esa determinación debido a los supuestos vínculos del juez con Margarita Zavala y Felipe Calderón.

Luego, el lunes a medio día, en su cuenta de Twitter publicó un mensaje de odio en contra del presidente López Obrador. Rodríguez siguió con otro mensaje donde aseguró que su cuenta había sido hackeada. Ese mismo día, cerró su cuenta, por lo que ya no está disponible.

La Sala Superior del tribunal dictaminó en contra del caso, por lo que Rodríguez Mondragón fue minoría en esa elección. (Captura: Twitter @ReyesRdzM)

Distintos usuarios en Twitter popularizaron el hashtag RenunciaReyesRodríguez. Las exigencias no sólo están vinculadas con el mensaje de odio en particular, sino con el historial de cercanía entre el magistrado, Margarita Zavala y el ex presidente Calderón. Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y Gibrán Ramírez, tres de los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena, denunciaron la parcialidad del organismo.

Rodríguez Mondragón es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica y maestro en Derecho y Sociedad por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati en España. Ha formado parte de los tres poderes públicos y de órganos autónomos como la Presidencia, el Senado, la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Federal Electoral.

Contribuye periódicamente a la revista Nexos sobre temas jurídicos. Destacan sus artículos sobre paridad de género en partidos políticos y organismos públicos, sobre justicia electoral y sobre procesos electorales. Además, en representación del instituto, ha impartido una serie de cursos sobre los mismos temas.

Recientemente dictaminó a favor de un grupo de diputadas del estado de Morelos quienes denunciaron que una serie de actos de violencia de género de los que fueron víctimas habían violado su derecho electoral, así como su derecho parlamentario. La Sala Superior del tribunal dictaminó en contra del caso, por lo que Rodríguez Mondragón fue minoría en esa elección.

Las denuncias de parcialidad por parte de los aspirantes a la dirigencia de Morena también se deben a que Reyes Rodríguez Mondragón participará en la decisión del Trife sobre la suspensión del proceso para elegir a los líderes de Morena hasta después de las elecciones de 2021. Este proyecto fue presentado por el magistrado Felipe Fuentes.

Para los aspirantes, esta determinación sería anticlimática, ya que todos buscan el poder de la dirigencia para decidir sobre las candidaturas que estarán en juego en los comicios.

Los supuestos vínculos entre el ministro y los Calderón Zavala hablan de una amistad y de la participación del sobrino de Margarita en el equipo de trabajo de Rodríguez Mondragón.

Por lo pronto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha comunicado una postura sobre las denuncias o la controversia por el mensaje de odio desde la cuenta del ministro. Con esto, la sesión para decidir el futuro de México Libre sigue sobre su escritorio y tendrá una determinación este martes.

