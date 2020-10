Genaro García Luna: sus profundos nexos con Margarita Zavala y México Libre

FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO

Genaro García Luna ha jugado un papel muy importante en “México Libre”, la organización que el ex presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, buscan convertir en partido político, así lo aseguró el periodista Francisco Cruz Jiménez.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas, el autor del libro “García Luna, el Señor de la Muerte”, señaló que México Libre “está infectado” del ex secretario de Seguridad Pública.

“Lo que sí me queda claro es que tanto Margarita Zavala como ‘México Libre’ estaban infectados hasta diciembre, hasta antes de la captura de García Luna. Era un tipo que les podía hacer mucho trabajo, que les hizo mucho servicio y que los tuvo muy bien y a él lo tuvieron muy bien, tanto que yo afirmo que era un hombre más poderoso que el presidente de la República”, destacó.

Francisco Cruz, dijo que García Luna tiene “una relación muy cercana” con Margarita Zavala, desde antes de la elección de 2018 en la que se postuló como aspirante independiente.

“Él (García Luna) jugó un papel muy importante en ‘México Libre’, él fue una parte muy importante en la campaña de Margarita Zavala para la Presidencia de la República. Me parece que puede hablar de muchos de los secretos y la única persona que podría salvarlo eventualmente es Margarita Zavala. Yo por lo menos lo veo de esa forma, él solo tiene dos personas a las que podría hundir (Calderón y Zavala), pero me parece que ahorita son salvados o protegidos indirectamente, lo que estoy convencido es que está protegiendo a su familia”, aseguró.

Ante el cuestionamiento de Alejandro Páez de si Margarita Zavala y México Libre tienen un nexo directo con Genaro García Luna, el periodista respondió contundente: sí.

“Sí, mira, yo tengo testimonios de exagentes de inteligencia que en la campaña presidencial muchas de las encuestas, mucho del trabajo de campo que se hizo, lo hizo García Luna. Él tenía todo. Y para México Libre él también lo estaba haciendo. Hay exagentes de inteligencia que participaron en parte de eso”, aseveró.

Francisco Cruz informó que se han destruido diversos documentos que ligarían a García Luna a actividades ilícitas y enfatizó que los nexos del exsecretario con Margarita Zavala “eran muy claros porque él tenía ganas de regresar”.

“Los nexos de García Luna con Margarita Zavala eran muy claros, porque él quería regresar, él pensaba que podía regresar. Sé que ahora han destruido muchos documentos, como ha pasado con algunas otras empresas que están destruyendo parte del trabajo que hizo García Luna porque desde que cayó preso él sabe quiénes están involucrados en qué…. Él tenía todo, él tiene todo”, aseguró Cruz Jiménez.

Felipe Calderón y Genaro García Luna (Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles 7 de octubre, Genaro García Luna se declaró no culpable de cuatro de los cinco delitos que le imputa el gobierno de Estados Unidos sobre sus nexos con el narcotráfico. El único delito que reconoció, fue haber mentido a la autoridad norteamericana.

La audiencia que enfrentó este miércoles el exfuncionario mexicano, fue para leerle la actualización de su acusación a la que se añadió el cargo de “pertenencia a una empresa criminal” desde enero de 2001, con seis agravantes por distribución de alrededor de 53,000 kilogramos de cocaína. La nueva audiencia encabezada por el Juez Brian Cogan será el próximo 7 de diciembre.

Ante esta situación, el autor del libro señaló que a su consideración, es lógico que el exsecretario de Seguridad Pública mexicano se haya declarado inocente, ya que dijo, es un “muerto en vida”, debido a que está acorralado entre la justicia de los narcotraficantes y la de los Estados Unidos.

“Me parece que es un muerto en vida. Si habla, está con las de fuego de los narcotraficantes a la espalda, si no habla, está con la espada de la justicia de Estados Unidos. Pero él tiene mucho más que perder. No porque pierda los secretos que tiene, no porque pierda el dinero que tiene: tiene una familia y me parece que incluso los mafiosos, históricamente, lo primero que protegen es a su familia... Me parece una consecuencia lógica declararse inocente”, destacó.

El periodista destacó que aunque García Luna es “un tipo muy astuto”, ya se le están cerrando las puertas.

“Entonces va a proteger lo que yo creo que puede proteger es a su familia y garantizarle un futuro, y ese futuro se los va a garantizar a través de los Calderón-Zavala, no hay, ya no tiene para dónde moverse, pero también está cuidando esos secretos que lo pueden hacer enojar a la gente de la mafia, sea del gobierno o de grupos del crimen organizado.. él tiene todo”, insistió.

