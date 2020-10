BMV suspendió operaciones, reanudará hasta nuevo aviso

(Foto: Especial BMV)

La principal bolsa de valores de México, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detuvo sus operaciones alrededor del mediodía del viernes y dijo que está trabajando para determinar la causa de la interrupción.

El vocero Alberto Maya Sánchez confirmó a Blooomberg que se declaró un “receso administrativo” a las 11:56 a.m. en la Ciudad de México. El comercio se había detenido alrededor de las 11:33 am, según datos de Bloomberg, y aún no se había reiniciado al cierre del mercado en la Ciudad de México.

La Bolsa de Valores de México, la Bolsa Institucional de Valores, dijo que sus operaciones siguen siendo normales y sin ningún contratiempo, según el portavoz Salvador Leal.

A través de sus redes sociales la Bolsa confirmó el parón de actividades, basándose en su reglamento y hasta el momento no ha habido más información.

“#LaBolsaDeMéxico conforme a su reglamento interno ha suspendido la sesión de remates, informaremos su reanudación”, fue uno de los dos mensajes compartidos en Twitter.

Al cierre del mercado del viernes, la BMV aún tenía que entregar detalles sobre cuándo se reanudarían las operaciones.

A las 11:33 de la mañana, el índice referencial S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más líquidas de la plaza, se colocaba 0.19 por ciento al alza en el nivel de los 38,478.58 puntos.

El reglamento de la Bolsa Mexicana de Valores descataca que una sesión de remates puede suspenderse cuando, por caso fortuito o causa de fuerza mayor, se altera, dificulta, limita o impide el registro inmediato de las posturas y operaciones o la difusión de información.

Información en desarrollo