“¿Qué le molesta Señor Presidente?”: así le respondió la organización Sí por México a AMLO por críticas a sus opositores

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador denostó el surgimiento de “Sí por México” y aseguró que es un nuevo movimiento opositor a su gobierno, encabezado por el empresario Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), esta tarde la organización le respondió al mandatario a través de un comunicado.

En el documento de tres páginas aclararon que no es un movimiento de dos personas, sino una comunidad de “al menos 100 organizaciones”, y que tanto X. González como Hoyos, no son los líderes, sino que forman parte de miles de miembros detrás del frente del “Sí”.

“¿Qué le molesta Señor Presidente? (...) Sí, nos estamos organizando, y lo seguiremos haciendo porque de eso se trata la democracia. No queremos regresar a lo de antes, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. La ciudadanía debe tomar en sus manos el futuro de México ”, se lee en el comunicado.

Dicho movimiento adelantó que el próximo martes 20 de octubre harán un lanzamiento público, “frontal y transparente”, e iniciarán campaña para que la gente los conozca y decida si se quieren sumar o no.

Además, “Sí por México” señaló que su misión es incentivar la participación ciudadana para lograr “el cambio que el país lleva buscando desde hace décadas”, a través de una agenda que “mitigue la polarización del país, los debates estériles y los conflictos entre los partidos políticos”.

Asimismo, afirmaron que buscan promover sus propuestas en cada rincón del país de cara a las elecciones de 2021 y exigir a los partidos políticos que se comprometan a adoptarlas una vez que hayan ganado.

No vamos a esperar pasivos a que vengan a pedir nuestro voto, vamos a ser activos para que vengan a rendir cuentas y se ganen nuestro respaldo con un SÍ

Cabe mencionar que durante su tradicional conferencia “mañanera”, López Obrador explicó de forma irónica que, de acuerdo al documento se le hizo llegar del “Sí por México”, la diferencia con el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) que “solo confronta”, es que esta será una oposición “moderna y propositiva”.

Entonces que ellos están por el si si si, pero que a diferencia del FRENAA, que nada más confronta, ellos son propositivos, eso dicen en su documento. No sé si ya lo hicieron oficial, me lo mandaron ayer, parece que ya está en las redes y creo que ya están convocando para una manifestación

El presidente leyó dicho documento y dijo: “Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueven. Son tan sinceros” , manifestó con tono sarcástico.

Por otra parte, llamó a sus opositores y a los integrantes del FRENAAA, a que no hagan apología de la violencia, porque he escuchado una o dos veces a los dirigentes y es un discurso no solo incendiario sino “muy destructivo”.

De igual forma, se burló sobre lo que ocurrió la tarde del martes en la plancha del Zócalo, cuando diversas casas de campaña que pertenecen al campamento de FRENAAA, que se encontraban vacías, volaron por los aires debido a las rachas de viento que azotaron a la capital mexicana el día de ayer.

Ayer que hubo viento volaban las casillas de las casas de campaña, me estaban echando la culpa a mí de que desde aquí tenía yo unos ventiladores gigantes

