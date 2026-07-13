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Apio Quijano exige a Pedro Sola y Chapoy conocer de cerca el maltrato animal y reitera su compromiso con la defensa de los animales

El cantante aseguró que levantará la voz ante cualquier caso de violencia animal, no solo ante lo sucedido en Ventaneando

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Apio Quijano reveló que pensaba que todos los mercados se llamaban Tepito
El exintegrante de Kabah fue abordado por los medios luego de explotar contra Pedro Sola y Pati Chapoy por sus comentarios sobre envenenar perros en televisión abierta. (Foto: ig/apioquijano)

Apio Quijano promete alzar la voz siempre que se trate de maltrato animal, luego de pronunciarse públicamente contra el conductor de Ventaneando Pedro Sola por sus comentarios sobre envenenar perros en televisión abierta. En días recientes el cantante fue abordado por medios de comunicación y dejó claro que su postura va más allá del caso Sola: es una convicción permanente.

“Siempre voy a levantar la voz cuando sea un tema que sé, que conozco y que puedo hablar de él libremente”, declaró Quijano ante los reporteros. “Violentar a las mascotas o a los seres vivos, siempre voy a levantar la mano para decir y defender lo que no me parece y no se me hace justo”.

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El exintegrante de Kabah fue enfático en que su reclamo no es un ataque personal contra “Pedrito” Sola, sino una reacción ante la responsabilidad que implica tener un micrófono frente a millones de personas. “Cuando tienes pantalla tienes también responsabilidad”, subrayó.

Quijano pide a Pedro Sola y Chapoy visitar fundaciones de rescate animal

Apio Quijano
"El mundo tiene voz y de una noche a una mañana puede acabar todo", advirtió el cantante Apio Quijano al responderle a Pedro Sola y Pati Chapoy por los comentarios del conductor de Ventaneando sobre envenenar perros, que acumulan más de 8,000 reacciones en redes y una disculpa pública a medias. (@apioquijano)

Más que exigir sanciones, Quijano propuso una medida concreta: que tanto el conductor como la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, se acerquen a la realidad del maltrato animal en México.

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“Algo que sería mucho más inteligente es que tanto la señora Chapoy como el señor Sola vayan a las fundaciones de los animales con los rescatistas, que vayan a ver y vivir realmente lo que es la agresión y la violencia hacia los animales, de la forma en la que sufren y del maltrato tan terrible que tenemos, sobre todo en el país”, señaló.

El cantante apuntó a un problema de fondo: “En México todavía no tenemos una conciencia y los vemos inferiores a nosotros”. Para Quijano, solo desde esa experiencia directa tendría sentido opinar. “Que vivan realmente eso, que realmente se den cuenta de lo que es esa experiencia y a partir de ahí di lo que quieras y lo que tengas que decir”.

La polémica que desató la reacción de Quijano

La controversia arrancó cuando Pedro Sola, en plena transmisión de Ventaneando, escaló de la intolerancia a la violencia verbal. “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cgndo en el restaurante. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, afirmó el conductor. Cuando añadió que los dueños con carriolas de perros “dan ganas de darles un balazo”, Chapoy respondió: “No, dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”. La única que se distanció en el foro fue la conductora Mónica Castañeda: “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”.

Quijano reaccionó en redes con un video en el que fue directo: “Claramente no es una persona reconocida por dar información inteligente, nunca lo ha sido. Pero sigue teniendo un espacio donde mucha gente lo ve. Hablar de envenenar a los animales, eso habla de crueldad”. También cuestionó a Chapoy: “Me sorprende, señora Chapoy, tantos años y que se ría de un tema tan serio y tan delicado”.

Apio Quijano
Pedro Sola se disculpó en vivo y Pati Chapoy evitó el reconocimiento directo, pero Apio Quijano fue más lejos: el cantante aseguró que siempre alzará la voz por los animales y pidió a ambos conductores vivir de cerca la realidad del maltrato animal en México. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado / Facebook Apio Quijano)

Días después, Sola volvió a salir al aire con un texto donde aseguró haber reconocido su error. “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”, declaró el conductor, quien también apeló a su trayectoria: “Jamás le he hecho daño a nadie y menos a una mascota; soy incapaz de matar una mosca, dices cosas sin pensar en un medio tan importante como este y en este programa que tengo 30 años aquí sentado”.

Cabe señala que Chapoy no ofreció una disculpa directa. Ante la presión de los internautas, se limitó a decir: “Yo entiendo a las personas, pero también entiendo a las personas que no tienen nada que ver con los caninos que se subieron a ese tren de funar”. La respuesta no satisfizo a los colectivos animalistas, que exigían un reconocimiento explícito dado que su risa y sus aplausos durante la transmisión quedaron registrados en el video que circuló en redes.

Horas más tarde de que se viralizara las controversiales declaraciones del conductor, la situación llegó hasta los directivos de TV Azteca. Ricardo Salinas Pliego respondió el 8 de julio a través de X: “Sus dichos fueron lamentables”. La frase generó reacciones divididas; colectivos como Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo continuaron exigiendo acciones concretas, como una sanción formal o un curso de sensibilización. Salinas Pliego no adelantó si habrá medidas internas.

Quijano, finalmente cerró su postura con una reflexión sobre la responsabilidad pública: “Creo que sería importante que existan las consecuencias, como todos tenemos consecuencias cuando hacemos ciertos actos que no están bien”.

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