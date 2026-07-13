México Deportes

César Arturo Ramos terminó su participación en el Mundial 2026: el mexicano solo pitó dos juegos

El árbitro mexicano regresará al país luego de una discreta participación en la Copa Mundial de la FIFA

Guardar
Google icon
César Arturo Ramos terminó su participación en el Mundial 2026 ( REUTERS/Paul Childs)
César Arturo Ramos terminó su participación en el Mundial 2026 ( REUTERS/Paul Childs)

César Arturo Ramos se despide de la Copa Mundial 2026, el árbitro mexicano habría finalizado su participación en el torneo de verano de la FIFA, este domingo 12 de julio surgió el reporte de que el silbante central ya no sería programado para las semifinales de la competencia.

Fernando Schwartz, director de comunicación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se encargó de adelantar detalles de la situación de César Ramos. Fue por medio de su cuenta oficial de X que publicó la información donde detalló que le adelantaron que el mexicano no libró el corte arbitral que hace la FIFA para las últimas instancias, por lo que está por regresar a México.

PUBLICIDAD

“Fuentes bien informadas me notifican que César Ramos terminó su Mundial con dos partidos”. A falta de confirmación oficial, César Arturo Ramos concluirá su participación mundialista con solo dos partidos oficiales.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group C - Boca Juniors v Benfica - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 16, 2025 Referee Cesar Arturo Ramos is pictured wearing the referee camera REUTERS/Hannah Mckay
Paco Chacón se solidarizó con César Arturo Ramos por su situación en Medio Oriente (REUTERS/Hannah Mckay)

De CONCACAF, solo dos árbitros estarán en la fase final del campeonato, se trata del salvadoreño Ivan Barton —asignado a la semifinal Francia vs España— y el norteamericano Ismail Elfath.

PUBLICIDAD

El resto del cuerpo arbitral se dividen de la siguiente manera: AFC - Alireza Faghani, Adham Makhadmeh, CAF - Jalal Jayed CONMEBOL - Wilton Sampaio, Jesus Valenzuela, UEFA - Espen Eskas, Szymon Marciniak, Maurizio Mariani, Glenn Nyberg, João Pinheiro, Slavko Vincic.

¿Cuántos partidos tuvo César Arturo Ramos en el Mundial 2026?

El primer encuentro dirigido por el árbitro de 42 años en esta Copa del Mundo correspondió a la fecha uno del Grupo G, donde se registró un empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda. El partido, disputado en Los Ángeles y marcado por el trasfondo político, se desarrolló sin complicaciones notables para el silbante, quien contabilizó 18 infracciones a lo largo del duelo y mostró una única tarjeta amarilla, dirigida a Ehsan Hajsafi durante la segunda mitad.

¿Cuántos partidos tuvo César Arturo Ramos en el Mundial 2026? (REUTERS/Paul Childs)
¿Cuántos partidos tuvo César Arturo Ramos en el Mundial 2026? (REUTERS/Paul Childs)

El segundo y último compromiso del árbitro central también se celebró en la fase de grupos, específicamente en la tercera jornada del Grupo C. En esa ocasión, Brasil se impuso 0-3 a Escocia en un partido que tuvo lugar en Miami. La actuación arbitral recibió fuertes críticas luego de que, tras la intervención del VAR, anuló un gol a Vinicius Jr. en la primera parte. El propio delantero del Real Madrid expresó su descontento calificando la decisión como “una vergüenza”, pese a lograr un doblete esa noche.

El récord de César Arturo Ramos en el Mundial 2026

A pesar de César Arturo Ramos solo pitó dos partidos en el Mundial 2026, su participación le valió para imponer un nuevo récord en el arbitraje mexicano y superar la marca que había impuesto Armando Archundia, quien dirigió ocho partidos en Copas del Mundo.

Antes de esa designación, César Arturo Ramos ya había alcanzado otro hito para el arbitraje nacional tras igualar el récord de Archundia. Lo consiguió luego de dirigir el partido entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente a la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026.

Partidos mundialistas arbitrados por César Arturo Ramos:

Rusia 2018

  • Brasil 1-1 Suiza (fase de grupos)
  • Polonia 0-3 Colombia (fase de grupos)
  • Uruguay 2-1 Portugal (octavos de final)

Qatar 2022

  • Dinamarca 0-0 Túnez (fase de grupos)
  • Bélgica 0-2 Marruecos (fase de grupos)
  • Portugal 6-1 Suiza (octavos de final)
  • Francia 2-0 Marruecos (semifinal)

EEUU, Canadá, México 2026

  • Irán 2 - 2 Nueva Zelanda (fase de grupos)
  • Escocia 0 - 3 Brasil (fase de grupos)

César Arturo Ramos Palazuelos es un árbitro mexicano que destaca por su trayectoria internacional. Es reconocido como el árbitro mexicano con más partidos dirigidos en una Copa del Mundo, superando el récord previo de Armando Archundia. En el Mundial de 2026, Ramos Palazuelos fue designado por la FIFA para pitar encuentros importantes, como el partido entre Brasil y Escocia en Miami. Actualmente reside en Tijuana y continúa siendo una de las principales referencias del arbitraje mexicano a nivel mundial.

Temas Relacionados

Mundial 2026César Arturo RamosConcacafFMFmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las dos infracciones que cometió la FMF con el FAN ID por las que fue multado con más de 42 millones de pesos

El caso exhibe las debilidades normativas y las dudas sobre cómo la federación trató la información sensible de sus aficionados

Las dos infracciones que cometió la FMF con el FAN ID por las que fue multado con más de 42 millones de pesos

Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas

Jorge Hank Rhon habló de lo que significó para el club Tijuana la visita de los iranís durante la Copa Mundial y lo que invirtieron para ser un campamento mundialista

Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas

El adiós a la Selección Mexicana: afición toma el Ángel de la Independencia para celebrar por última vez

Aunque México terminó su participación en el Mundial 2026 como sede y fue eliminada en octavos de final, el público sigue victoreando la actuación del Tri

El adiós a la Selección Mexicana: afición toma el Ángel de la Independencia para celebrar por última vez

Quiénes fueron los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 en cada categoría

Autoridades reconocieron el esfuerzo de cientos de atletas que participaron en esta edición en medio de la fiebre mundialista

Quiénes fueron los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 en cada categoría

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Cruz Azul es el vigente campeón del futbol mexicano tras haber conseguido el título del Clausura 2026

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

Cateos en Querétaro dejan siete detenidos y decomiso de drogas en dos municipios

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Jude Bellingham: ¿Quién es Ashlyn Castro, la pareja del futbolista de la Selección de Inglaterra?

Cynthia Klitbo es la sexta habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 4

Mauricio Mancera sorprende al hacerse una prueba de embarazo, revela cuál es la razón médica

Bárbara de Regil bebe cloro por accidente y es atendida de emergencia, este es su estado de salud

DEPORTES

Las dos infracciones que cometió la FMF con el FAN ID por las que fue multado con más de 42 millones de pesos

Las dos infracciones que cometió la FMF con el FAN ID por las que fue multado con más de 42 millones de pesos

Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas

El adiós a la Selección Mexicana: afición toma el Ángel de la Independencia para celebrar por última vez

Quiénes fueron los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 en cada categoría

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo