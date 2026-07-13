César Arturo Ramos terminó su participación en el Mundial 2026: el mexicano solo pitó dos juegos

César Arturo Ramos terminó su participación en el Mundial 2026 ( REUTERS/Paul Childs)

César Arturo Ramos se despide de la Copa Mundial 2026, el árbitro mexicano habría finalizado su participación en el torneo de verano de la FIFA, este domingo 12 de julio surgió el reporte de que el silbante central ya no sería programado para las semifinales de la competencia.

Fernando Schwartz, director de comunicación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se encargó de adelantar detalles de la situación de César Ramos. Fue por medio de su cuenta oficial de X que publicó la información donde detalló que le adelantaron que el mexicano no libró el corte arbitral que hace la FIFA para las últimas instancias, por lo que está por regresar a México.

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“Fuentes bien informadas me notifican que César Ramos terminó su Mundial con dos partidos”. A falta de confirmación oficial, César Arturo Ramos concluirá su participación mundialista con solo dos partidos oficiales.

Paco Chacón se solidarizó con César Arturo Ramos por su situación en Medio Oriente (REUTERS/Hannah Mckay)

De CONCACAF, solo dos árbitros estarán en la fase final del campeonato, se trata del salvadoreño Ivan Barton —asignado a la semifinal Francia vs España— y el norteamericano Ismail Elfath.

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El resto del cuerpo arbitral se dividen de la siguiente manera: AFC - Alireza Faghani, Adham Makhadmeh, CAF - Jalal Jayed CONMEBOL - Wilton Sampaio, Jesus Valenzuela, UEFA - Espen Eskas, Szymon Marciniak, Maurizio Mariani, Glenn Nyberg, João Pinheiro, Slavko Vincic.

¿Cuántos partidos tuvo César Arturo Ramos en el Mundial 2026?

El primer encuentro dirigido por el árbitro de 42 años en esta Copa del Mundo correspondió a la fecha uno del Grupo G, donde se registró un empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda. El partido, disputado en Los Ángeles y marcado por el trasfondo político, se desarrolló sin complicaciones notables para el silbante, quien contabilizó 18 infracciones a lo largo del duelo y mostró una única tarjeta amarilla, dirigida a Ehsan Hajsafi durante la segunda mitad.

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¿Cuántos partidos tuvo César Arturo Ramos en el Mundial 2026? (REUTERS/Paul Childs)

El segundo y último compromiso del árbitro central también se celebró en la fase de grupos, específicamente en la tercera jornada del Grupo C. En esa ocasión, Brasil se impuso 0-3 a Escocia en un partido que tuvo lugar en Miami. La actuación arbitral recibió fuertes críticas luego de que, tras la intervención del VAR, anuló un gol a Vinicius Jr. en la primera parte. El propio delantero del Real Madrid expresó su descontento calificando la decisión como “una vergüenza”, pese a lograr un doblete esa noche.

El récord de César Arturo Ramos en el Mundial 2026

A pesar de César Arturo Ramos solo pitó dos partidos en el Mundial 2026, su participación le valió para imponer un nuevo récord en el arbitraje mexicano y superar la marca que había impuesto Armando Archundia, quien dirigió ocho partidos en Copas del Mundo.

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Antes de esa designación, César Arturo Ramos ya había alcanzado otro hito para el arbitraje nacional tras igualar el récord de Archundia. Lo consiguió luego de dirigir el partido entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente a la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026.

Partidos mundialistas arbitrados por César Arturo Ramos:

Rusia 2018

Brasil 1-1 Suiza (fase de grupos)

Polonia 0-3 Colombia (fase de grupos)

Uruguay 2-1 Portugal (octavos de final)

Qatar 2022

Dinamarca 0-0 Túnez (fase de grupos)

Bélgica 0-2 Marruecos (fase de grupos)

Portugal 6-1 Suiza (octavos de final)

Francia 2-0 Marruecos (semifinal)

EEUU, Canadá, México 2026

Irán 2 - 2 Nueva Zelanda (fase de grupos)

Escocia 0 - 3 Brasil (fase de grupos)

César Arturo Ramos Palazuelos es un árbitro mexicano que destaca por su trayectoria internacional. Es reconocido como el árbitro mexicano con más partidos dirigidos en una Copa del Mundo, superando el récord previo de Armando Archundia. En el Mundial de 2026, Ramos Palazuelos fue designado por la FIFA para pitar encuentros importantes, como el partido entre Brasil y Escocia en Miami. Actualmente reside en Tijuana y continúa siendo una de las principales referencias del arbitraje mexicano a nivel mundial.

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