Las dos infracciones que cometió la FMF con el FAN ID por las que fue multado con más de 42 millones de pesos

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue sancionada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (Twitter/ @LigaBBVAMX)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue sancionada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la multa asciende a 42 millones 849 mil 95 pesos mexicanos por incumplimientos a la legislación sobre protección de datos personales en el uso del sistema Fan ID.

La dependencia también concluyó que la FMF violó los principios de responsabilidad y licitud. Fue en el Clausura 2023 que la Femexfut implementó este registro obligatorio para los fanáticos que quisieran ingresar a los estadios para ver los partidos de Liga MX, en septiembre de 2023 se convirtió en un registro indispensable para los fans.

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Sin embargo, desde su implementación se registraron una serie de irregularidades en la operación y registro de datos personales de la afición, pues la FMF no esclareció el tratamiento de la información, el FAN ID recibió una serie de críticas por su uso para garantizar la seguridad de los asistentes a un estadio.

¿Cuáles son las infracciones que la FMF cometió con el FAN ID?

¿Cuáles son las infracciones que la FMF cometió con el FAN ID? (Twitter/ @LigaBBVAMX)

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la FMF por dos infracciones principales: no informar de manera adecuada a los aficionados que las fotografías recabadas para generar el FAN ID constituían datos biométricos sensibles, y no obtener el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar esa información en México.

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“No informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles. La FMF recababa fotografías de los aficionados para generar el ‘FAN ID’, pero no señaló en su aviso de privacidad que esos datos eran sensibles“

La resolución establece que la FMF, responsable del tratamiento de los datos recabados mediante el FAN ID, omitió precisar en su aviso de privacidad el carácter sensible de esa información. Esa omisión impidió que los titulares conocieran el verdadero alcance del uso de sus datos y decidieran de manera informada.

“No obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles”.

Además, la autoridad señaló que la federación solicitó la autorización de los usuarios mediante una casilla en un sitio web. Para la Secretaría, ese mecanismo no acreditó de manera indudable el consentimiento exigido por la ley para el tratamiento de datos sensibles.

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impone una multa de $42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Fútbol en Ciudad de México, por violaciones a la protección de datos personales. (Secretaria del Buen Gobierno y Anticorrupción)

La legislación, según la resolución, exige un consentimiento inequívoco del titular para tratar información de esta naturaleza. Eso implica mecanismos de autenticación, como firma autógrafa o electrónica.

La autoridad sostuvo que la federación no implementó las medidas necesarias para garantizar el tratamiento correcto de los datos personales dentro del marco jurídico vigente.

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¿Cómo determinaron la multa a la FMF?

Para fijar la multa, la Secretaría consideró la gravedad de las infracciones, la naturaleza de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la federación. Ese cálculo se apoyó en la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024.

La notificación de la resolución se realizó dentro de los plazos legales y conforme al procedimiento administrativo aplicable. La FMF conserva los recursos legales para impugnar la determinación si así lo considera.

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La Secretaría consideró la gravedad de las infracciones, la naturaleza de los datos biométricos tratados por el FAN ID (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Secretaría indicó que, si eso ocurre, defenderá la legalidad de la resolución. La dependencia sostuvo que su actuación se basa en la protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas.

En su comunicado, la autoridad reiteró su compromiso con la protección efectiva de los datos personales y con la defensa de quienes confían su información a terceros. El documento concluye con una referencia a 2026 como el año de Margarita Maza.

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