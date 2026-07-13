¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Cynthia Klitbo reveló que su hija ya está trabajando para pagar sus propias cosas. Crédito: IG, Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo se convierte en la sexta confirmada para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, fortaleciendo el elenco del reality que arranca este 26 de julio.

La actriz, conocida por su presencia en telenovelas y su trayectoria en teatro y televisión, se une a figuras como Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón y otros participantes ya anunciados.

PUBLICIDAD

La producción reveló la noticia este 12 de julio, tras una serie de pistas en redes sociales, generando expectativa entre los seguidores del programa.

Las pistas que anticiparon la entrada de Cynthia Klitbo

Previo al anuncio oficial de Cynthia Klitbo como la sexta habitante de La Casa de los Famosos México 4, la producción difundió en redes sociales una serie de pistas relacionadas con su trayectoria y personalidad.

PUBLICIDAD

La actriz mexicana Cynthia Klitbo habla en una entrevista con EFE, el 31 de enero de 2024, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Entre los elementos más comentados se encontraron: un corazón, una maquina de rasurar, algunas pelucas.

En plataformas digitales, seguidores del reality identificaron rápidamente estas señales y apostaron por Klitbo como la nueva integrante.

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo es una actriz nacida en la Ciudad de México, reconocida por su trabajo en televisión, cine y teatro durante más de tres décadas.

PUBLICIDAD

La actriz Cynthia Klitbo posa frente a una máquina de garra promocional del programa "La Casa de los Famosos México 4", que indica su posible incorporación al elenco. (Infobae México Especial)

Klitbo inició su carrera en la década de los ochenta y ganó popularidad por interpretar papeles de villana en telenovelas emblemáticas.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en proyectos como El privilegio de amar, La dueña y Vencer el miedo. Otros melodramas en los que ha destacado son:

PUBLICIDAD

Teresa

Atrévete a soñar

Cadenas de amargura

Además, ha colaborado en teatro con obras como Rosa de dos aromas o La piel en llama y ha recibido premios por su desempeño actoral.

En diciembre de 2025, la actriz fue hospitalizada por problemas de salud relacionados con el estrés, evento del que habló abiertamente.

“No, no estaba grave. Lo que pasa es que se me subió la presión y nunca en la vida se me había subido. Me asusté muchísimo porque si me marié y me pasaron cosas, tú... Ya me llegó la edad donde todo lo que no me pasaba”, dijo en enero de 2026.

PUBLICIDAD

Cynthia Klitbo también ha sido reconocida por su activismo y su postura sobre temas de género en la industria del entretenimiento.

Un montaje de imágenes que incluye a la actriz Cynthia Klitbo y a una persona con la cabeza rapada con un vestido de estampado similar, circula en redes sociales como prueba de su participación en La Casa de los Famosos México. (X)

La producción de La Casa de los Famosos México 4 mantiene el formato de anuncios paulatinos y promete integrar a 16 participantes de distintas trayectorias. La temporada se transmitirá por Las Estrellas y en la plataforma ViX a partir del 26 de julio.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los demás participantes confirmados?

Hasta el momento, los participantes confirmados para La Casa de los Famosos México 4 son los siguientes:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Ximena Herrera