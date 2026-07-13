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¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Cada vez se van develando más concursantes de la nueva temporada del reality de Televisa

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Cynthia Klitbo, actriz de Televisa que vivió fraude bancario
Cynthia Klitbo reveló que su hija ya está trabajando para pagar sus propias cosas. Crédito: IG, Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo se convierte en la sexta confirmada para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, fortaleciendo el elenco del reality que arranca este 26 de julio.

La actriz, conocida por su presencia en telenovelas y su trayectoria en teatro y televisión, se une a figuras como Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón y otros participantes ya anunciados.

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La producción reveló la noticia este 12 de julio, tras una serie de pistas en redes sociales, generando expectativa entre los seguidores del programa.

Las pistas que anticiparon la entrada de Cynthia Klitbo

Previo al anuncio oficial de Cynthia Klitbo como la sexta habitante de La Casa de los Famosos México 4, la producción difundió en redes sociales una serie de pistas relacionadas con su trayectoria y personalidad.

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La actriz mexicana Cynthia Klitbo habla en una entrevista con EFE, el 31 de enero de 2024, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
La actriz mexicana Cynthia Klitbo habla en una entrevista con EFE, el 31 de enero de 2024, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Entre los elementos más comentados se encontraron: un corazón, una maquina de rasurar, algunas pelucas.

En plataformas digitales, seguidores del reality identificaron rápidamente estas señales y apostaron por Klitbo como la nueva integrante.

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo es una actriz nacida en la Ciudad de México, reconocida por su trabajo en televisión, cine y teatro durante más de tres décadas.

Cynthia Klitbo con suéter oscuro, frente a máquina de garra con logo "La Casa de los Famosos México", corazón, espadas, máscaras y brazo robótico
La actriz Cynthia Klitbo posa frente a una máquina de garra promocional del programa "La Casa de los Famosos México 4", que indica su posible incorporación al elenco. (Infobae México Especial)

Klitbo inició su carrera en la década de los ochenta y ganó popularidad por interpretar papeles de villana en telenovelas emblemáticas.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en proyectos como El privilegio de amar, La dueña y Vencer el miedo. Otros melodramas en los que ha destacado son:

  • Teresa
  • Atrévete a soñar
  • Cadenas de amargura

Además, ha colaborado en teatro con obras como Rosa de dos aromas o La piel en llama y ha recibido premios por su desempeño actoral.

En diciembre de 2025, la actriz fue hospitalizada por problemas de salud relacionados con el estrés, evento del que habló abiertamente.

“No, no estaba grave. Lo que pasa es que se me subió la presión y nunca en la vida se me había subido. Me asusté muchísimo porque si me marié y me pasaron cosas, tú... Ya me llegó la edad donde todo lo que no me pasaba”, dijo en enero de 2026.

Cynthia Klitbo también ha sido reconocida por su activismo y su postura sobre temas de género en la industria del entretenimiento.

Collage con Cynthia Klitbo, mano con afeitadora, cabeza de maniquí con pelo rojo, y rostro de mujer con cabeza rapada. Todas las secciones muestran el mismo estampado blanco, negro y rojo
Un montaje de imágenes que incluye a la actriz Cynthia Klitbo y a una persona con la cabeza rapada con un vestido de estampado similar, circula en redes sociales como prueba de su participación en La Casa de los Famosos México. (X)

La producción de La Casa de los Famosos México 4 mantiene el formato de anuncios paulatinos y promete integrar a 16 participantes de distintas trayectorias. La temporada se transmitirá por Las Estrellas y en la plataforma ViX a partir del 26 de julio.

¿Quiénes son los demás participantes confirmados?

Hasta el momento, los participantes confirmados para La Casa de los Famosos México 4 son los siguientes:

  • Ernesto Laguardia
  • Karina Torres
  • Aldo Rendón
  • Moisés Peñaloza
  • Ximena Herrera

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