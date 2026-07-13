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Jude Bellingham: ¿Quién es Ashlyn Castro, la pareja del futbolista de la Selección de Inglaterra?

El jugador del Real Madrid ha sido vinculado con la Miss Universo Fátima Bosch, sin embargo, Bellingham tiene pareja. Descubre quién es

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Dos imágenes: a la izquierda, una mujer de cabello oscuro; a la derecha, la misma mujer besa a un hombre de cabello rizado con camiseta deportiva.
Ashlyn Castro posa en un retrato individual y comparte un beso con su pareja, el futbolista Jude Bellingham, jugador de la Selección de Inglaterra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas el nombre del futbolista Jude Bellingham ha sido tendencia en las redes sociales, y no específicamente por su participación con la Selección de Inglaterra en el Mundial del 2026, sino por el vínculo que han hecho algunos fans del jugador con la Miss Universo, Fátima Bosch.

Sin embargo, el jugador británico no está disponible sentimentalmente, ya que desde hace un par de años mantiene una relación amorosa con la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro.

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En Infobae México te contamos quién es Ashlyn Castro, cuántos años tiene, cuál es su ascendencia y cómo inició su relación con el delantero del Real Madrid y la Selección de Inglaterra.

Ashlyn Castro edad: ¿Quién es y cuántos años tiene la pareja de Jude Bellingham?

Soccer Football - World Cup - European Qualifiers - Group K - Andorra v England - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - June 7, 2025 England's Jude Bellingham's mother, Denise Bellingham and his partner Ashlyn Castro inside the stadium before the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra
Soccer Football - World Cup - European Qualifiers - Group K - Andorra v England - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - June 7, 2025 England's Jude Bellingham's mother, Denise Bellingham and his partner Ashlyn Castro inside the stadium before the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Ashlyn Castro es una influencer y modelo estadounidense con presencia de más de700 mil seguidores en Instagram y cerca de 300 mil suscriptores en TikTok, además de créditos en campañas y un videoclip musical, antes de que su relación con el futbolista la colocara en el foco mediático.

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Castro nació el 17 de diciembre de 1997 en California y creció bajo la influencia cultural de Los Ángeles. La modelo tiene 28 años de edad, por lo que le lleva casi 6 años a la figura de la Selección de Inglaterra.

La modelo ha mantenido su vida privada fuera de los reflectores, por lo que se desconocen los miembros de su familia o sus parejas anteriores, pese a que su relación con Bellingham le ha ayudado a crecer sus números en redes.

¿A qué se dedica Ashlyn Castro?

El feed de Castro está conformado por contenido sobre rutinas de bienestar físico y viajes. Esa narrativa digital la ha colocado entre creadoras buscadas por marcas orientadas a público joven.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 17, 2026 England's Jude Bellingham kisses his partner Ashlyn Castro in the stand after the match REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 17, 2026 England's Jude Bellingham kisses his partner Ashlyn Castro in the stand after the match REUTERS/Hannah Mckay

Entre las marcas con las que ha participado aparecen Kylie Cosmetics, Clarins y PrettyLittleThing. La influencer es colaboradora habitual de la casa de cosméticos y ha protagonizado campañas de ropa urbana para la firma.

Además, Ashlyn Castro también tiene una participación en la industria musical, ya que en 2021 la modelo formó parte del elenco del videoclip oficial de “Popstar” de DJ Khaled.

En el terreno empresarial, Castro fundó The Four Models, una agencia de representación de talentos, con el objetivo de empoderar a nuevos talentos y tener control directo sobre la gestión de la industria textil.

Cómo inicio la relación de Ashlyn Castro con Jude Bellingham

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 England's Jude Bellingham celebrates scoring their second goal IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 England's Jude Bellingham celebrates scoring their second goal IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

Los primeros indicios de la relación a lo largo de 2024, con intercambios de “me gusta” recíprocos en publicaciones de Instagram. En julio de 2024, después de que concluyó la Eurocopa, Bellingham viajó de vacaciones a Los Ángeles y ahí tuvieron sus primeras citas en persona con mediación de amigos en común vinculados al deporte y al entretenimiento en Estados Unidos.

Durante el primer año de relación buscaron mantener un perfil extremadamente bajo, hasta que los paparazzi comenzaron a fotografiar a Ashlyn Castro en partidos del futbolista y se les veía juntos al terminar los encuentros.

Aunque nunca lo oficializaron, la pareja se ha dejado ver en múltiples ocasiones y han dejado de ocultar su relación. Durante el Mundial del 2026, se vio a Castro felicitando a Bellingham al finalizar el partido de Inglaterra contra Croacia, un momento que capturaron aficionados y medios.

El futbolista Jude Bellingham y su pareja Ashlyn Castro aparecen cantando juntos en un escenario interior.

Incluso la modelo estadounidense ha sido captada de forma recurrente en palcos familiares de estadios europeos junto a sus suegros, Denise y Mark Bellingham.

Las parejas de Ashlyn Castro previo a su relación con Bellingham

Ashlyn Castro fue ligada a nombres del entretenimiento y el deporte como Michael B. Jordan y los jugadores de la NBA Lamelo Ball y Terance Mann, sin embargo ninguna de esas supuestas relaciones fueron confirmadas por los mencionados, ni por la propia modelo.

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