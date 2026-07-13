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Ken Salazar revela que AMLO ignoró cuatro intentos de diálogo tras captura de “El Mayo” Zambada

Tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el entonces embajador estadounidense buscó al presidente para aclarar la postura de Washington

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Retratos de Andrés Manuel López Obrador, Ken Salazar y Ismael Zambada. Las banderas de México y Estados Unidos de fondo, con una grieta vertical en el centro.
Los retratos de Andrés Manuel López Obrador y Ken Salazar aparecen separados por una grieta que muestra a Ismael Zambada en el centro, sobre las banderas de México y Estados Unidos, indicando la tensión diplomática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 25 de julio de 2024, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le escribió un mensaje urgente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Acababa de detenerse a uno de los capos más buscados del mundo: Ismael “El Mayo” Zambada.

Salazar quería aclarar que la operación no había ocurrido en México y que las autoridades estadounidenses no tenían nada qué ver, sin embargo, AMLO nunca respondió.

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Cuatro intentos de contacto y ninguna respuesta

En una reciente entrevista con Televisa-Univisión, el exembajador reveló que intentó la comunicación en cuatro veces, pero en ninguna tuvo respuesta.

Retratos de Sheinbaum, Salazar, Zambada y Guzmán López; un avión, banderas de México y Estados Unidos, un sello del FBI, documentos, un candado y llaves.
Claudia Sheinbaum y Ken Salazar aparecen en una ilustración junto a líderes del narcotráfico, un avión y símbolos de seguridad, lo que indica la tensión entre México y Estados Unidos por operativos secretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa misma noche que cayó “El Mayo” Zambada, Salazar junto con el entonces fiscal Merrick Garland, preparó un comunicado formal dirigido al gobierno mexicano, reiterando que no fue “nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”.

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El exembajador relata que envió esa comunicación directamente a López Obrador y ofreció reunirse para discutir el operativo. Al no obtener respuesta, intentó de nuevo al día siguiente y tampoco hubo respuesta.

Por exhaustividad, envió cartas adicionales al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero y nuevamente a AMLO. Garland también dirigió un memorándum a su contraparte mexicana. En total, fueron cuatro intentos formales de contacto y ofrecimiento de diálogo, todos ignorados por la oficina presidencial mexicana.

Salazar enfatiza: “Horas pasaron. Nada. Intenté de nuevo al día siguiente. Para ser exhaustivo, envié cartas adicionales”.

El caso “El Mayo” Zambada se convirtió en el punto de quiebre de una relación que, según Salazar, había sido cercana y productiva. El exembajador escribió en su libro:

“Para el lunes, era evidente que algo andaba muy mal. Aunque seguía siendo el embajador de Estados Unidos en México, la puerta abierta que había tenido con el presidente mexicano parecía haberse cerrado de golpe”.

En una charla con Jorge Ramos difundida el pasado 3 de julio, el exdiplomático dice que nunca le presentaron indicios sobre esa acusación, aunque reconoce que el tema circulaba en la prensa y en las mañaneras. (Infobae)
En una charla con Jorge Ramos difundida el pasado 3 de julio, el exdiplomático dice que nunca le presentaron indicios sobre esa acusación, aunque reconoce que el tema circulaba en la prensa y en las mañaneras. (Infobae)

Según Salazar, la falta de respuesta de AMLO y de Gertz Manero marcó el fin de la comunicación directa y abierta entre las dos administraciones.

El exdiplomático relata que, aunque ofrecieron mostrar la evidencia —incluido el avión y su contenido— a las autoridades mexicanas en El Paso y en el aeropuerto de Doña Ana, Nuevo México, la interlocución de alto nivel quedó rota. “La verdad es la verdad”, insistió varias veces en entrevistas y presentaciones de su libro.

La versión oficial, las dudas y la exhibición del avión

Salazar ha sostenido en público y en privado que la posición de Washington siempre fue transparente: “No fue nuestra operación, no fue nuestro avión, no fue nuestro piloto”.

Asegura que la detención de Zambada ocurrió en territorio estadounidense, y que la exhibición del avión en un museo en Nuevo México fue para fines históricos y de transparencia.

Sin embargo, la reciente donación y exhibición de la aeronave Beechcraft King Air 200, modificada para eludir radares y con sistemas alterados, alimentó dudas sobre el alcance de la participación estadounidense.

Retratos de Sheinbaum, Salazar, Zambada y Guzmán López; un avión, banderas de México y Estados Unidos, un sello del FBI, documentos, un candado y llaves.
Claudia Sheinbaum y Ken Salazar aparecen en una ilustración junto a líderes del narcotráfico, un avión y símbolos de seguridad, lo que indica la tensión entre México y Estados Unidos por operativos secretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuestionaron abiertamente la versión de Salazar.

Sheinbaum, en su conferencia matutina, exigió saber “¿Quién mintió o quién miente? ¿El embajador Ken Salazar, porque también lo escribe en su libro?”. Rodríguez advirtió que, de confirmarse una operación encubierta del FBI en territorio mexicano, se estaría ante una flagrante violación de la soberanía nacional y de tratados internacionales. La mandataria pidió a la FGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores investigar si Salazar mintió, aunque recordó que los embajadores gozan de inmunidad diplomática.

Mientras la FGR abrió una investigación específica para revisar la conducta del exembajador, la presidenta Sheinbaum descartó que el incidente afecte la cooperación bilateral, pero subrayó: “No se nos puede mentir deliberadamente”.

En su libro Borderlands, Salazar relata también la preocupación que circulaba entre empresarios mexicanos sobre lo que “El Mayo” pudiera declarar en Estados Unidos acerca de presuntos vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico. Salazar enfatiza que él no tiene evidencia directa, pero que eran comentarios recurrentes entre actores empresariales y sociales en México.

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