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Raúl Osorio, ex conductor de VLA, confronta a Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “Tómate un descanso de la televisión”

El exconductor de Venga La Alegría, quien compartió foro con Sola, asegura que las disculpas no fueron genuinas y lo reta a ser honesto

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Raúl Osorio
A través de sus redes sociales el ex conductor de Venga La Alegría mandó un mensaje a Sola. (Captura de pantalla Ventaneando / Facebook Raúl Osorio)

Raúl Osorio, ex conductor del programa Venga la Alegría, grabó un video rodeado de sus mascotas y se lo dedicó directamente a Pedro Sola. No fue para atacarlo, sino para cuestionarle algo que, a su juicio, pesa más que las palabras originales: la autenticidad de la disculpa que el conductor de Ventaneando leyó al aire el miércoles 8 de julio.

“A mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pero creo que es importante sacar los sentimientos que tengo, no de lo que dijo, sino de las excusas o disculpas que pediste, Pedro, y de las cuales no las sentí sinceras”, dijo Osorio en el video publicado en sus redes sociales.

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La crítica de Osorio no apunta al comentario original, sino a la forma en que Sola lo intentó reparar. El ex conductor señala que conoce a “Pedrito” Sola de trabajar juntos y que eso le da elementos para leer lo que ocurrió frente a las cámaras.

“Se vio a cámara, tú eres una persona natural, te conozco, fuimos compañeros de trabajo y eso se ve a leguas que alguien te los hirió”, afirmó. Con sus perros al lado, Osorio remató: “Estos son, como bien dice, los mejores amigos del hombre. Son seres que lo único que dan es amor, es cariño”.

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El mensaje termina con una doble invitación: a la honestidad o al silencio. “Te invito a que seas un poco más sincero y que esas disculpas que diste sean honestas, de tu corazón, si lo sientes. Y si no, tómate un descanso de la televisión. No es necesario que salgas a fingir algo que no sientes”, le dijo Osorio a Sola.

Raúl Osorio
Con sus perros al lado, el ex conductor de Venga la Alegría le mandó un mensaje directo a Pedro Sola: o sus disculpas salen del corazón o mejor se va de la televisión por un tiempo. (Captura de pantalla TikTok / Raúl Osorio)

Así comenzó la polémica de Pedro Sola

La polémica arrancó el 7 de julio, cuando Pedro Sola afirmó en Ventaneando que no tolera ver mascotas en espacios públicos. “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada“, dijo ante las risas y aplausos de la conductora Pati Chapoy.

El tono escaló. Sola agregó que los dueños que pasean a sus perros en carriola le dan “ganas de darles un balazo... a los dueños”. La única voz que intentó frenar los comentarios fue la conductora Mónica Castañeda: “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”.

El video se viralizó en horas. Las exigencias de despido inundaron X, Instagram y TikTok antes de que la televisora emitiera cualquier pronunciamiento.

Hombre con bigote y gafas, camisa estampada y chaleco, sentado en sillón y gesticulando. Recuadro muestra perro blanco con pañuelo rojo en transportín
Pedro Sola enfrenta una fuerte polémica tras comentarios sobre envenenar perritos. (Instagram: Pedro Sola / Antara)

Dos días después, Sola leyó un texto en el programa: “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”. Apeló a su generación: “Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví y en la época que estamos viviendo ahora”.

Chapoy no ofreció disculpa propia. Declaró: “Yo entiendo a las personas, pero también entiendo a las personas que no tienen nada que ver con los caninos que se subieron a ese tren de funar”. La frase no satisfizo a los internautas, quienes señalaron que su reacción inicial —aplaudir y reírse— amerita una disculpa por separado.

Diputada de Morena y la PAOT exigen consecuencias legales

La polémica rebasó el entretenimiento. La diputada de Morena Margarita Corro Mendoza rechazó que una disculpa pública cierre el caso: “Que el señor haya salido a pedir disculpas no es como debe resolverse, porque ya lo expresó. El señor tiene que responder por esas expresiones”.

Una captura de pantalla de una publicación de redes sociales con texto sobre crueldad animal. Se ve un video con un hombre y una mujer en un set de televisión
Una publicación de la cuenta Cuenta Conmigo critica los comentarios de Pedro Sola sobre "envenenar perros" hechos en televisión nacional, junto a un video de los conductores del programa. (X)

Corro Mendoza exigió que se aplique el artículo 208 del Código Penal contra Sola y contra TV Azteca: “Lamentable, porque está pidiendo que a los perros se les envenene. Condenable. El artículo doscientos ocho del Código Penal debe de aplicarse y sancionar a la televisora y al que lo dijo”.

La noche del 9 de julio, la PAOT —Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México— emitió un posicionamiento en el que calificó las expresiones de Sola como inaceptables, al considerar que pueden normalizar la violencia y el maltrato animal. La Procuraduría advirtió que las denuncias por maltrato animal en la Ciudad de México crecieron de 1,868 en 2019 a 3,868 en 2025.

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