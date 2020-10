Otra vez en Morelia: encontraron el cuerpo de María Fernanda; piden investigar a su ex novio

Familiares de la estudiante confirmaron su muerte a través de redes sociales. Publicaron que Méndez Zamudio salió con amigos a una reunión el domingo 4 de octubre, donde se encontró con su ex novio, de 20 años de edad y con quien terminó su relación hace seis meses (Foto: Twitter @02_esthef)

Otro presunto feminicidio se ha reportado en la ciudad de Morelia. María Fernanda Méndez Zamudio, de 19 años de edad y estudiante de tercer semestre de diseño gráfico en la Universidad La Salle, fue encontrada sin vida, posiblemente debido a heridas de un atropellamiento, debajo de un puente del distribuidor vial de la capital de Michoacán.

Familiares de la estudiante confirmaron su muerte a través de redes sociales. Publicaron que Méndez Zamudio salió con amigos a una reunión el domingo 4 de octubre, donde se encontró con su ex novio, de 20 años de edad y con quien terminó su relación hace seis meses.

Amigos de la víctima declararon a La Voz de Michoacán que durante la reunión la ex pareja discutió hasta que salieron juntos del lugar para que la joven llegara a su casa. Alrededor de las 07:00 horas del lunes 5 de octubre, el ex novio llegó al domicilio de María Fernanda Méndez Zamudio para notificar a la madre que habían discutido y que ella se había bajado del vehículo donde viajaban, a la altura del distribuidor.

“Él me dijo que fuéramos a buscarla, me llamó a las 7 de la mañana y me dijo que fuéramos a buscarla, porque había tenido una discusión con ella y había salido corriendo. Y me llevó ahí, al puente en donde fue que él la llevó”, relató la mamá de Méndez Zamudio a La Voz de Michoacán.

"Lo que quiero es que se investigue bien para saber qué fue lo que pasó y si se tienen que ver los videos pues que se vean. Eso es todo lo que quiero que sepan", indicó la madre de la víctima

“Ella tuvo una discusión con su ex novio, ya no era su novio, hay testigos que vieron que ellos andaban discutiendo. El muchacho dice que mi hija salió del coche y corrió. Él me fue a hablar para irla a buscar, ya cuando yo llegué al puente los policías no nos dejaron acercarnos ni nada. Ya ahorita identifiqué al cuerpo y sí es mi hija desafortunadamente”, dijo.

También exigió al medio que no se descarte ninguna línea de investigación sobre la muerte de su hija, específicamente lo que sucedió con su ex novio, pues señaló que podría tratarse de un feminicidio.

“Lo que quiero es que se investigue bien para saber qué fue lo que pasó y si se tienen que ver los videos pues que se vean. Eso es todo lo que quiero que sepan”, indicó.

“Hoy, el medio de bailarines de danza polinesia del país, está de luto por consecuencia de la de inseguridad y la latente violencia hacia las mujeres. #JusticiaparaMary autoridades de Michoacán deberían hacer su trabajo #JusticiaparaMary”, escribió la usuaria de Twitter @Karenkandrade.

Por su parte, la Universidad La Salle campus Morelia expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y pidió a las autoridades la aplicación de la justicia y el esclarecimiento de los hechos

Por su parte, la Universidad La Salle campus Morelia expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y pidió a las autoridades la aplicación de la justicia y el esclarecimiento de los hechos. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha dado un informe sobre el caso.

De acuerdo con Sin Embargo, el pasado 5 de octubre, un día después de su desaparición, la Fiscalía notificó a la familia de Méndez Zamudio para informarles sobre el hallazgo del cuerpo.

Fue encontrada muerta debajo de un puente vehicular en el distribuidor vial de Morelia, en el sentido del Estadio Morelos hacia el Mercado de Abastos, frente a la avenida Mil Cumbres, a la altura de las colonias Lomas del Tecnológico y Barrio Alto.

“El cuerpo de la joven estaba prácticamente destrozado, pues varios automotores le pasaron por encima”, informó La Voz de Michoacán.

Después de recibir el reporte, oficiales de la Policía de Michoacán de Tránsito y Movilidad, de la División de Peritos, acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar el peritaje correspondiente.

"El cuerpo de la joven estaba prácticamente destrozado, pues varios automotores le pasaron por encima", informó La Voz de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la tarde del pasado 30 de septiembre que se detuvo a Diego Urik “N”, presunto responsable del feminicidio de Jessica González, profesora de 21 años de edad y quien era su ex pareja.

Adrián López Solís, director de la Fiscalía Estatal, detalló en sus redes sociales que la captura del joven de 18 años se realizó en la ciudad de Morelia, capital de la entidad; además, destacó que en estos momentos se realizan los trámites correspondientes para procesarlo.

En estos momentos se realizan los trámites para ponerlo a disposición del Juez de Control que lo reclama. Mantenemos firme nuestro compromiso de que se haga justicia

Cabe mencionar que el pasado lunes, el fiscal liberó una orden de aprehensión contra Diego Urik “N” en 194 países, y ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien otorgara datos para localizar y detener al acusado.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la tarde del pasado 30 de septiembre que se detuvo a Diego Urik "N", presunto responsable del feminicidio de Jessica González, profesora de 21 años de edad y quien era su ex pareja

Por su parte, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, señaló en su cuenta de Twitter que su detención es “el primer paso para que se haga justicia en el lamentable feminicidio de Jessica González” y que más tarde ofrecerá más información al respecto.

Después del asesinato de Jessica González Villaseñor en Michoacán, otro feminicidio ocurrió en el estado, Xitlali Elizabeth Ballesteros, la enfermera de 31 años que desapareció el miércoles en Morelia, fue encontrada muerta en Guanajuato, con signos de violencia.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que el cuerpo de Xitlali, quien estaba en la línea de atención a la pandemia del COVID-19, fue encontrado en el vecino estado de Guanajuato, cerca de los límites con Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía, el 30 de septiembre Xitlali dijo a su hijo, de once años de edad, que saldría a pagar el recibo de agua potable al Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento de Morelia

Familiares informaron que la profesionista desapareció el 30 de septiembre pasado, tras salir de su hogar en la zona residencial Paseo de las Gaviotas en Altozano, a bordo de su vehículo marca Mercedes Benz, con placas PGC-613-D, el cual fue encontrado ayer abandonado en una zona rural del municipio de Cuitzeo, colindante con Guanajuato.

De acuerdo con la Fiscalía, el 30 de septiembre Xitlali dijo a su hijo, de once años de edad, que saldría a pagar el recibo de agua potable al Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

Las autoridades del estado de Michoacán ya confirmaron la detención de dos mujeres como presuntas responsables del asesinato. En conferencia de prensa el fiscal de la entidad, Adrián López Solís, reveló los nombres de las detenidas: Laura “N” y Estephani “N”. Las mujeres eran conocidas de la enfermera que laboraba en el Hospital General Regional No. 1.

