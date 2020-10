Desaparición de fideicomisos afectará ayuda para mujeres

La Cámara de Diputados aprobó la extinción de 109 fideicomisos con una discreta mayoría (EFE/ Cámara De Diputados)

Este martes la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 109 fideicomisos con una discreta mayoría, y ahora el Pleno continuará con 398 reservas al dictamen, que se discutirá en lo específico, para definir el alcance de dicha eliminación.

Entre dos de estos fideicomisos se encuentran el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Inmujeres-Conacyt.

FAARI

El primero es un fideicomiso que tiene como finalidad servir como un mecanismo financiero para poder hacer pagos en la ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas. Esto incluye la compensación a víctimas de violaciones de los derechos humanos, cometidos por las autoridades y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal, de acuerdo a la página del Gobierno de México.

El que desaparezca este primer fideicomiso, significaría dejar en desamparo a víctimas de la violencia, así como a sus familiares en el país.

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Inmujeres-Conacyt serán fondos afectados (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Según los datos del sitio, los pagos a las víctimas mujeres representaron 1,353 millones de pesos desde la creación del fondo, hasta junio de este año. Esto en total ayudó a 5,278 mujeres víctimas en poco menos de seis años. Este fideicomiso también está encargado de ayudar a familiares de víctimas.

En un comunicado en sus redes sociales, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) pidieron que se mantenga vivo este fideicomiso ya que esto asegura la existencia un presupuesto para ayudar a las víctimas.

“Consideramos que en la discusión del tema de los Fideicomisos, el FAARI debe mantenerse precisamente como un fideicomiso, pues es una figura jurídica que posibilita una mejor administración de los recursos, protegiendo presupuesto suficiente para mejorar los procesos de búsqueda de justicia y verdad de todas las víctimas”, señaló en un comunicado.

Aunado a esto, el comunicado expresa que la desaparición del FAARI, significaría un gran inconveniente en la búsqueda legítima de la verdad.

Este recorte afectaría a víctimas de violacione de derechos humanos (Sashenka Gutierrez/EPA vía Shutterstock)

“Es importante denunciar que desaparecer el fondo impactaría negativamente de diversas maneras la justa lucha de las víctimas, entre ellas el acceso a medios legítimos para defender sus derechos y continuar en su exigencia de la verdad y justicia, con la claridad de que sus fortalezas están en su lucha y exigencia organizada por la justicia. De la misma forma pondría un obstáculo enorme a las labores de búsqueda de nuestras y nuestros desaparecidos, de ahí que a muchas familias podría negarles el acceso a una búsqueda organizada y lucha por la verdad y la justicia”, explica.

Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Inmujeres-Conacyt

Según la información de su página web, este es un instrumento de política científica para apoyar la investigación con las aportaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de las Mujeres.

El objetivo del fondo es promover la investigación científica, así como el desarrollo tecnológico y la innovación mediante la canalización de recursos proyectos de investigación. Estos pueden generar tanto conocimientos, como desarrollos que atiendan específicamente a problemas y necesidades particulares de las mujeres.

Su convocatoria más reciente, destaca que el Plan Nacional de Desarrollo de 2019-2024 contemplaba construir un país con bienestar en el que las clases sociales más desprotegidas se privilegiarían. No obstante, con esta extinción, el desarrollo para las mujeres en comunidades abandonadas, podría sufrir un importante retraso.

Se pidió que se haga un análisis sobre los fideicomisos afectados (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)

Peticiones para no desamparar

De acuerdo con el diario La Jornada, Amnistía Internacional (AI) México presentó, ante la Cámara de Diputados, una solicitud para rechazar la reducción de los recursos que estaban destinados a atender la violencia contra las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad.

En una entrevista con la publicación, Grace Fernández, vocera del MNDM explicó que es necesario hacer un análisis acerca de los fondos que se cortarán, ya que no todos son del mismo tipo.

“Entendemos que hay fideicomisos que el gobierno federal y los diputados consideran que son un gasto superfluo y oneroso, pero pedimos que hagan un análisis de ellos, que se acerquen a los beneficiarios. En el caso del citado fondo, los recursos no se los dan a una organización, sino directamente a las personas acreditadas en el Registro Nacional de Víctimas; si no estás ahí, no tienes acceso a esos fondos”, declaró.

Por otro lado, AI México y representantes de Equis Justicia para las Mujeres y de la Red Nacional de Refugios se reunieron el pasado lunes con el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados. Ahí, la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri, recibió las firmas que demandan que no haya recortes al anexo 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, referente a la igualdad de género y el combate a la violencia contra las mujeres.

Se rechazó la reducción de estos fideicomisos a través de peticiones firmadas (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Tania Reneaum, directora de AI México, reconoció en conferencia de prensa que, aunque algunos programas sociales dentro del anexo están dirigidos a mujeres, no necesariamente combaten la desigualdad de género y la violencia contra este sector.

