Hugo López-Gatell reveló el método de AMLO para no contagiarse de COVID-19

El subsecretario reveló qué es lo que hace AMLO para no contraer COVID-19 (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó la metodología que se ha aplicado en materia de prevención de transmisión del COVID-19 para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa vespertina celebrada este 5 de octubre en Palacio Nacional, a pregunta expresa de un reportero, el egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que todas las naciones del mundo implementaron protocolos sanitarios para prevenir contagios de la nueva cepa de coronavirus, asimismo, reiteró que los presidentes no están exentos de ellos.

“En todos los países, asumo, hay algunos estándares generales y son los mismos que ocurren para toda la población. Simplemente focalizados en atención a una persona, que por razones obvias, tiene el más alto nivel de interés estratégico para el país”, inició su respuesta después de que le preguntaran si a raíz del contagio del presidente Donald Trump se intensificaron las medidas sanitarias de protección de López Obrador.

Lopez Obrador no ha manifestado síntomas de COVID-19 (Foto: Presidencia de la república)

El doctor en epidemiología asumió con orgullo que AMLO fue el primer mandatario perteneciente al G20 que implementó un protocolo sanitario donde las recomendaciones establecidas fueron establecidas únicamente por expertos.

“Nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde el principio, esto que no se nos olvide, fue uno de los primeros, si no que el primer mandatario, definitivamente del grupo del G20, sí me consta que fue el primer mandatario en plantear explícita, enfática y abiertamente que el manejo de la epidemia en México se hace con criterios científicos, con evidencia, con criterios técnicos y las recomendaciones las conducen las personas que tienen experiencia en el campo”, expresó.

López-Gatell reconoció que esto se hace en colaboración con distintos cuerpos técnicos pertenecientes a instituciones dedicadas a la investigación, a la ciencia y al ramo sanitario.

“En México tenemos varios grupos de asesoría científica en distintas instituciones. Hemos destacado las contribuciones de las universidades e instituciones de educación superior e investigación, desde luego nuestra propia comunidad técnica en el sector salud y somos quien tomamos las decisiones tal y como nos corresponde”, insistió.

Se tiene un monitoreo específico de las personas que tienen contacto con el mandatario (Foto: Presidencia de México)

Dicho éxito en la salud del jefe del ejecutivo federal consiste en que el tabasqueño atiende rigurosamente las medidas recomendadas por su equipo, mismo que investiga entorno al fenómeno del COVID-19. También reveló que la implementación de la sana distancia en las reuniones de trabajo ha coadyuvado a la prevención de una posible infección por SARS-CoV-2.

“El presidente se sujeta a esas recomendaciones en todo momento y una de las que más escrupulosamente sigue es el tema de la sana distancia física. Él tiene, literalmente, dispuesto en las distintas salas de reuniones que tenemos una valla, literalmente, porque no nos acercamos nadie”, aseguró.

Asimismo, el conjunto de personas que tienen contacto frecuente con el mandatario nacional es sometido a monitoreos epidémicos frecuentemente.

Hugo López-Gatell es vacunado contra la influenza (Foto: Cuartoscuro)

“Esta bien identificado el grupo de colaboradores y colaboradoras que pueden acercarse y periódicamente estamos haciendo un monitoreo continuo de todos esos colaboradores. Definitivamente esto ha tenido buenos resultados y seguimos deseando que lo tenga para la protección de nuestro presidente como persona y, por supuesto también, como primer mandatario de nuestro país”, agregó.

Finalmente, para cerrar su respuesta, el epidemiólogo deseó una pronta recuperación al presidente de EEUU, Donald Trump y llamó a que la población atienda las recomendaciones de la SSa, pues a pesar de tener nueve semanas de reducción en la curva epidémica, hasta no tener una vacuna efectiva contra el COVID-19, no se puede hablar de una reincorporación a las actividades sociales como se tenía antes de la llegada del coronavirus a México.

