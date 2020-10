Universitaria mexicana, la mejor en certámenes internacionales de matemáticas (Video: YouTube@UNAM Global TV)

Ana Paula Jiménez Díaz tiene 19 años y ha hecho historia al convertirse en la primera mexicana en ganar dos Olimpiadas de Matemáticas (IMO) por sus siglas en inglés. Actualmente es estudiante de la Licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente suma 24 medallas en distintas competiciones a nivel nacional e internacional en los últimos seis años. También ha competido en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas (EGMO) donde logró ganar en el 2017 y 2018 la medalla de plata y de oro en el 2019 y 2020. Fue la segunda mexicana en ganar la medalla de oro después de que Olga Medrano lo hiciera en el año 2016. La EGMO es un evento que tiene el objetivo de promover la participación de las mujeres en las olimpiadas científicas y matemáticas.

Por parte del IMO recibió el premio “Maryam Mirzakhani” en el año 2019 y 2020 por su gran desempeño como competidora de América del Norte. Además de las 24 medallas, cuenta con tres menciones honoríficas.

A pesar de ser estudiante de matemáticas, ella considera que las olimpiadas le ayudan a percibir lo mucho que le gusta esta rama de las ciencias. “Una vez que entras en la olimpiada, tienes ese contacto con las matemáticas creativas que requieren de soluciones muy ingeniosas; es como armar un rompecabezas y llegar a la solución, siento que al verlas de esa manera es justo lo que hace que te gusten más, ahí fue donde se encendió la chispa”.

A Ana Paula no solo le gusta resolver problemas matemáticos, es algo que le apasiona y emociona. En cuanto al trabajo de la universidad comente que siempre le han gustado y le iba bien, pero no le fascinaba y con las olimpiadas fue algo que logró cambiar. No percibió lo que realmente son las matemáticas para ella hasta ahora.

Ana Paula Jiménez (Foto: Twitter@smm_mx) Los ganadores de la Olimpiada de Matemáticas

Actualmente tiene otra meta importante, que es convertirse en entrenadora.

“Es un sueño que tengo: que más mujeres participen en la olimpiada de matemáticas, y ver otros ejemplos es algo que me inspira y motiva, como Isabel Hubard (su entrenadora), y otras; ver a otras chicas que asisten a estas competencias es muy inspirador, y yo espero hacerlo con otras”, concluyó sobre ser instructora.

En entrevista al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), contó que admira a Olga a Medrano e Isabel Hubard; Olga fue la primera en ganar una medalla olímpica para México. Además, la joven envió un mensaje a las niñas y adolescente que no les gustan las matemáticas o que las ven como una complicación en el aprendizaje.

“A todas las niñas les digo que pierdan el miedo a las matemáticas; realmente son muy divertidas y las disfrutas más cuando las entiendes. Entonces, que nunca pierdan su curiosidad, que investiguen y se acerquen a las ciencias”, dijo a Conacyt

Una de sus principales mentores es Isabel Hubard, quien es investigadora del Instituto de Matemáticas (IM) y profesora en la Facultad de Ciencias. Su labor no ha sido solo poder apoyar y acompañar a Ana Pau, también ayudar a que más de sus alumnos se interesen por las matemáticas a nivel competitivo.

(Foto: UNAM)

“Son dos grandes mitos que rodean a las matemáticas y están relacionados: uno es que son difíciles y aburridas; y el otro, que son solo para genios, ambas son falsas; solo falta encontrar en las escuelas otras matemáticas, diferentes a las que los programas de estudio nos piden en tan poco tiempo y que presionan a los docentes”, expuso Isabel.

Además, destacó que las estudiantes mexicanas tienen buenos resultados en competencias debido a que le dedican muchas horas de su tiempo como si fueran deportistas de alto rendimiento, tienen que entrenar toda la semana y a todas horas.

