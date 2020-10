México desplegó en la frontera sur a su Guardia Nacional para contener la nueva caravana migrante

La Guardia Nacional se desplegó en puntos clave de entrada al país (Foto: EFE/Esteban Biba)

Este viernes por la mañana hubo un despliegue de cientos de elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) hacia la frontera sur de México. Esto con el propósito de frenar el ingreso de una nueva caravana de migrantes hondureños que intenta llegar a Estados Unidos.

Liderados por Francisco Garduño, comisionado nacional del INM, los agentes marcharon de la plaza central de Ciudad Hidalgo hasta la ribera del Río Suchiate.

“No van a pasar [...] Va a haber cientos de personal de migración, Guardia Nacional y de Fuerzas Armadas”, dijo a periodistas Garduño.

Garduño verificó una extensa formación de agentes migratorios en la orilla del río que divide a México y Guatemala. Ahí formaron una larga valla en los tramos en donde muchos migrantes han logrado burlar la caseta de migración para cruzar la frontera en balsas.

Las autoridades de Guatemala tenían órdenes de arrestar a los migrantes (Foto: REUTERS/Luis Echeverria)

Los funcionarios hicieron una demostración de las acciones a realizar en caso de que los migrantes lleguen a ese punto del estado de Chiapas, donde el puente internacional Rodolfo Robles fue cerrado con una reja.

Pero, de acuerdo con el semanario Proceso, la alineación simplemente hizo acto de presencia y se replegaron, ya que la caravana se dirige hacia el Departamento del Petén, a más de 530 kilómetros de Ciudad Hidalgo. Según el semanario, los migrantes podrían buscar la entrada al país en el punto de Frontera Corozal, en la región de la Selva Lacandona. De ahí podrían salir por Palenque, o por El Ceibo, en Tabasco.

Gobernación advirtió el jueves pasado que quien entre a México sin cumplir los protocolos de sanidad y sin ser registrado, será detenido y apresado. Explicó que existen penas de hasta 10 años de prisión a quien ponga en peligro de contagio a otros.

Durante un recorrido por el río, Garduño pidió a los migrantes que respetaran la ley de migración, pues aunque no es ilegal entrar al país, él considera que se debe hacer “con total respeto” a las leyes nacionales.

Alrededor del 3,000 personas entraron a Honduras (Foto: REUTERS/Luis Echeverria)

No es un delito venir al país, pero nosotros decimos que sea con total respeto a la legislación migratoria mexicana. Bienvenidos todos, pero con orden", añadió.

En tanto, algunos militares mexicanos patrullaban en las inmediaciones del río y otros puntos de Ciudad Hidalgo, cabecera del municipio de Suchiate, de acuerdo con las mismas imágenes.

“Trataremos a todas las personas con respeto, las orientaremos, se les hará saber la ley migratoria de nuestro país”, declaró por su parte Vicente Sánchez, comandante de la 36 Zona Militar, con sede en la vecina ciudad de Tapachula.

Miles de hondureños continuaron este viernes su travesía por Guatemala hacia los puestos fronterizos con México en su ruta hacia Estados Unidos. Alrededor de 3,000 personas, según las autoridades migratorias guatemaltecas, ingresaron el jueves al país en estampida tras romper un primer cerco militar en la línea fronteriza.Por su parte el gobierno de este país ordenó su captura y expulsión, por lo que algunos regresaron a su país.

Andrés Manuel López Obrador expresó sus sospechas que la agrupación tendría tintes político electorales (Foto: REUTERS/Luis Echeverria)

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador criticó que una nueva caravana de migrantes haya partido desde Honduras, a un mes de los comicios presidenciales en Estados Unidos. Expresó sus sospechas que la agrupación tendría tintes político electorales.

“Es un asunto que yo creo tiene que ver con la elección en Estados Unidos. No tengo todos los elementos, pero hay indicios de que esto se armó con ese propósito, no sé en beneficio de quién, ahora sí que como se dice coloquialmente, de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo”, dijo el mandatario en su conferencia de este viernes.

