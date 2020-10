LadyCamaro consiguió su libertad condicional e invitó a los jóvenes a no participar en “arrancones”

Keyla "N" fue señalada como la conductora del auto, tras un video que circuló en redes (Foto: Twitter@roldanj1264)

Luego de permanecer casi ocho meses en prisión preventiva en el Penal de Puente Grande, Jalisco, Keyla Jaqueline "N", mejor conocida como “Lady Camaro”, obtuvo una libertad condicional la noche del pasado 23 de septiembre.

A una semana de estar de regreso en su hogar, por primera vez habló vía remota ante la prensa local y aprovechó el espacio para pedir una disculpa a las personas que afectó y a las familias de estos:

Me gustaría dirigirme a la gente que salió directamente o indirectamente afectados, para pedir una disculpa. También con la familia de Gerardo del Río Franco porque creo que yo también ya he intentado hacer lo que legalmente se hace, más no se ha podido llegar a un final, que es lo que yo más quisiera, en verdad

Cabe recordar que el 27 de diciembre de 2019, la joven de 19 años ocasionó un fuerte accidente automovilístico al perder el control de su Chevrolet Camaro color rojo durante unas carreras clandestinas (arrancones) realizadas en las cercanías del estadio Akron, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Tras el choque con cuatro vehículos, falleció un joven de nombre Gerardo del Río Franco, además de que otras trece personas sufrieron graves heridas. A pesar de ello, Keyla huyó rápidamente del sitio.

Sin embargo, testigos difundieron en redes sociales fotografías y videos de su actuar, lo que le ocasionó el apodo de #LadyCamaro. Además, fue identificada como hija del dueño de la marisquería ‘El Memín’, ubicado en Zapopan.

Con la presión social, el 20 de enero de este año Keyla se entregó a las autoridades, acompañada de su padre y un abogado: “A pesar de que tenía miedo sigo aquí. Me gustaría que tomen en cuenta que estoy tratando de remediar lo que sucedió, lamento mucho lo que sucedió ese día” , señaló al presentarse ante la justicia.

Al ser imputada por los cargos de homicidio, lesiones, y daños en las cosas, a título de culpa grave, el juez V de Control y Oralidad, Juan Paulo Dávalos, le dictó seis meses de prisión en el reclusorio femenil.

Momento en el que Keyla "N" fue captada saliendo del Camaro y huyendo del lugar (Foto: Twitter @JaliscoRojo)

El mismo juez le dio el beneficio de continuar con su proceso en libertad con el pago de una caución de 10 mil pesos y bajo las condiciones de que retome sus estudios superiores, que tenga un trabajo, que acuda cada 15 días ante las autoridades penitenciarias a firmar por un lapso de seis meses y además que no salga del estado de Jalisco.

Aunque ya no está tras las rejas, Keyla confesó que aún se siente “medio incómoda” ya que el proceso penal aún no acaba, pero aceptó que la cárcel le ha hecho revalorar varias cosas.

Ese lugar te hace ver muchas cosas que afuera no valoras, como desde la familia, hasta un apoyo mínimo. Sinceramente creo que te vuelve más humilde

De acuerdo con su abogado, Javier García González, de las 14 personas que se vieron afectadas, nueve ya han llegado a un acuerdo con la familia de Keyla, la cual ha tenido que pagar cerca de 873 mil pesos para reponer los daños ocasionados en el atropellamiento, como rehabilitaciones.

Keyla "N" durante su comparecencia el pasado 20 de enero (Foto: Twitter @JaliscoRojo)

El resto de las víctimas que aún continúan en negociaciones mediante procesos alternativos a lo penal, destacan los familiares del joven fallecido, los cuales están solicitando a Keyla cerca de cuatro millones de pesos como reparación del daño.

Al respecto, Keyla dijo “Estoy intentando arreglar todo de la mejor manera” y añadió que hoy prefiere dar la cara “para que no se cometan errores o no se digan cosas que no son ciertas”.

Pero, de no llegarse a un acuerdo entre las víctimas y la joven imputada, sería un juez quien deberá fijar el monto monetario que deberá pagar a las partes afectadas

Finalmente, invitó a los jóvenes a manejar con responsabilidad y a evitar participar o ser testigo de carreras clandestinas. De igual forma, llamó a los padres de familia a no dejar a sus hijos conducir vehículos deportivos como un pasatiempo.

Ya en su hogar, Keyla y su familia están buscando llegar a un acuerdo con las familias de cinco victimas (Captura de pantalla: Especial)

Que tengan bastante cuidado sobre sus hijos, porque a veces creen que les están haciendo un bien cuando realmente, pues creo que soltarnos tantas cosas así tan fácil nos hace dañarnos a nosotros mismos

Por su parte, el pasado 16 de enero el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, mencionó que ya se contemplaba la creación de un autódromo y un kartódromo con la finalidad de evitar accidentes como el ocurrido en diciembre del 2019 y permitir la realización de eventos automovilísticos de una manera segura y regulada.

Sin embargo, hasta la fecha no ha mostrado ningún avance sobre dicho proyecto.

