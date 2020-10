AMLO firmó un convenio de 1,000 millones de pesos con Televisa para que despidieran a Carlos Loret de Mola, aseguró su padre

Rafael Loret de Mola acusó a MALO de persecución contra su hijo (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

El periodista Rafael Loret de Mola Vadillo, padre del también comunicador Carlos Loret de Mola Álvarez, aseguró que la administración de Andrés Manuel López Obrador persigue a periodistas y comunicadores.

Durante una entrevista con Hernán Gómez, el miembro del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) expuso distintos puntos de por qué este movimiento exige la salida de López Obrador de Palacio Nacional. Uno de ellos fue la represión que sufre él y su hijo por parte del presidente y aseguró que el gobierno de la 4T firmó un convenio de publicidad oficial con Televisa por 1000 millones de pesos con la condición de que sacaran a su hijo de la televisora.

A pregunta expresa durante el programa El Octágono, el periodista con más de 50 años de experiencia se dijo víctima del lopezobradorismo.

Rafael Loret de Mola Vadillo aseguró que AMLO pagó 1,000 millones de pesos para que saquen a Carlos, su hijo, de Televisa (Foto: Twitter / @RloretdeM1)

“En el caso mío, he perdido muchos periódicos que han cancelado mis colaboraciones por órdenes del gobierno y yo vivo de esto, yo no soy millonario, yo vivo de mi trabajo . Me han cancelado conferencias, también por la misma razón, porque hay mucha crítica que se acobarda”, expresó para el canal La Octava.

Asimismo, refirió que existe una campaña de calumnia en torno a su persona desde la presidencia, donde se le ha señalado como una persona relacionada con el trasiego de combustible.

Han hablado de mí en la mañanera, como si fuera un rufián. Me han inventado que soy un huachicolero, cuando no tengo nada que ver con las gasolineras de Quintana Roo y Yucatán

Desde que Carlos Loret de Mola salió de Televisa, se fue a ejercer el periodismo en EEUU (Foto: Instagram / @carlosloret)

Como si eso no fuera suficiente, explicó que el gobierno federal tomó la medida de establecer un convenio millonario con la televisora más grande de México para que su hijo no pudiera ejercer el periodismo en la república.

“A mi hijo bueno, caramba, el que no sepa es que no está en este país, creyeron muchos que sacándolo de Televisa lo iban a liquidar periodísticamente. Pues debe haber tenido una úlcera el señor López Obrador al darse cuenta que cuando lo sacaron de Televisa se volvió más influyente y se volvió más severo en sus críticas que antes, le salió el tiro por la culata [...] López Obrador firmó un convenio de publicidad por 1000 millones de pesos con Televisa con la intención de sacar a Carlos de allá ”, aseguró el hijo del ex gobernador de Yucatán Carlos Loret de Mola Mediz.

Cabe recordar que el 22 de agosto del año pasado, Carlos Loret de Mola y Televisa terminaron su relación contractual, después de dos décadas de participar en diversos programas como Tercer Grado, Primero Noticias y Despierta con Loret.

Durante la entrevista también se abundo sobre su adhesión a FRENAAA (Foto: Captura de pantalla)

Una vez planteado este punto, el resto de la entrevista corrió en torno a la ideología de FRENAAA y sus exigencias, donde subrayó que lo que buscan es la renuncia de AMLO y que este movimiento no sacará ventaja política ni buscará ningún cargo de elección popular tras la supuesta renuncia del mandatario nacional.

Esta aseveración coincide con lo declarado por Gilberto Lozano, líder de FRENAAA, a Infobae México, quien en una entrevista al medio explicó que ante la salida de AMLO, su movimiento no buscará ningún puesto político.

“No categóricamente. Nosotros no tenemos nada que ver con sindicatos de servidores públicos. Los partidos nos parten, nos dividen y son sindicatos de servidores públicos. FRENAAA representa la voz del soberano mexicano ¿Cómo puedes hablar de FRENAAA como una situación de ambición política? FRENAAA son 67 mexicanos que forman el Consejo Rector donde, te garantizo, que ninguna trae agenda política ”.

