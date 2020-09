Quién es Ernesto Nemer, próximo secretario de gobierno de Alfredo del Mazo

Ernesto Nemer fue coordinador de campaña de Del Mazo (Foto: Cuartoscuro)

Ernesto Javier Nemer Álvarez, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó licencia indefinida para separarse del cargo, pues habría de incorporarse al gabinete de Alfredo del Mazo, ejecutivo del Estado de México. Según reportes de medios, sustituiría a Alejandro Ozuna en la Secretaría de Gobernación.

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados confirmó a Infobae México que el otrora diputado solicitó licencia, pero no ofreció mayores detalles. Sin embargo, cercanos al legislador ya se han adelantado en sus felicitaciones a través de redes sociales por el nuevo encargo.

“Felicito mucho a mi amigo @ErnestoNemer por su nombramiento como Secretario General de Gobierno del #EstadoDeMéxico. Es un hombre capaz, profesional y con un gran compromiso de servicio que fortalecerá la gestión del Gobernador @alfredodelmazo. ¡Mucho éxito y un fuerte abrazo!”, publicó el senador Manuel Velasco.

Sus amistades ya le han felicitado por el nuevo encargo (Foto: Twitter/Velasco_M)

Ante la salida de Nemer Álvarez, sus compañeras de bancada en San Lázaro le desearon éxito en sus futuros proyectos, que serían, precisamente, en el Estado de México. No obstante, las autoridades de esa entidad tampoco han emitido algún comunicado por este relevo.

“En el @GPPRIDiputados vamos a extrañar a nuestro amigo y compañero @ErnestoNemer, siempre seguirá contando con nuestro apoyo. Muchas gracias por tus enseñanzas, querido coordinador, y el mayor de los éxitos”, publicó Marcela Velasco, legisladora federal por el partido tricolor, acompañando su mensaje con una fotografía de ella y su colega.

Quien también se pronunció sobre su salida fue Ma. Sara Rocha Medina, diputada federal del PRI por San Luis Potosí: “Estimado @ErnestoNemer deseo que todos tus proyectos futuros tengan mucho éxito. Ha sido un gusto tenerte como compañero y amigo en esta legislatura”, publicó la legisladora en su cuenta de Twitter. La diputada Ximena Puente de la Mora del mismo partido, igual informó sobre la separación del cargo del funcionario.

Este martes presentó su segundo informe de actividades (Foto: Twitter/@ErnestoNemer)

Cabe destacar que este cambio en el gabinete de Alfredo del Mazo se daría a mitad de su sexenio. Nemer Álvarez ya ha ocupado la Secretaría de Gobierno del Edomex y otras áreas de la misma dependencia. Fungió en ese cargo entre 2011 y 2012, cuando fue llamado por Eruviel Ávila, entonces titular del ejecutivo mexiquense.

Es licenciado en Derecho y cuenta con diplomados en gerencia y administración pública, según su curriculum de la reciente LXIV legislatura que comprende el periodo 2018 a 2021. En la cámara de diputados era coordinador de los legisladores mexiquenses.

Fue coordinador de campaña en la gubernatura de Enrique Peña Nieto (EPN) en 2005, quien lo nombró secretario de Desarrollo Social y después lo llamó para una subsecretaría de la misma dependencia, pero a nivel federal, cuando EPN arribó a la presidencia de la república en 2012 y ahí estuvo hasta 2016, pues fue designado como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Duró un año en esa dependencia porque acudió a coordinar la campaña a la gubernatura del actual mandatario mexiquense, Alfredo del Mazo.

Este martes 29 de septiembre entregó su segundo informe de actividades legislativas, según publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Alejandro Ozuna fue nombrado en septiembre de 2017 (Foto: Cuartoscuro)

Una de sus primeras labores fue la secretaría del Ministerio Público del Estado de México, en 1979. Tan pronto se licenció, en 1983, inició su carrera en la Administración Pública, al trabajar como secretario particular de los titulares de Educación y de Gobierno mexiquenses, en la gestión de Emilio Chuayffet Chemor; de este último funcionario sería secretario particular en la Segob federal, con el ex presidente Ernesto Zedillo.

Apenas el 15 de enero pasado murió su padre, Ernesto Nemer Naime, empresario descendiente de libaneses, quien fue presidente directivo del equipo de fútbol Toluca.

Ayer lunes 28 de septiembre, Alejandro Ozuna acudió a la legislatura mexiquense para presentar el tercer informe de gobierno de Alfredo del Mazo. El también abogado fue nombrado secretario del Gobierno estatal el 16 de septiembre de 2017.

Sus compañeras de bancada le felicitaron por la nueva designación (Foto: Twitter@marcelavelascog)

En febrero de 2016, cuando era subsecretario federal de de Desarrollo Social y Humano, Nemer Álvarez se volvió tendencia en Twitter tras ser criticado por subir una foto a su cuenta de Twitter, donde presumió que el niño “Angelito” “siempre me da la mejor boleada” en sus visitas San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tras los comentarios en desaprobación, el funcionario borró su tuit. Se encontraba en aquella entidad por la visita del Papa Francisco.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Salud, educación, seguridad, corrupción: los compromisos que AMLO no ha cumplido según la oposición

Mapa del coronavirus en México 24 de septiembre: CDMX, NL, Edomex, Gto y Jalisco con más casos activos

Ante el aumento de la violencia, Alfredo del Mazo buscaría la creación de la Secretaría de las Mujeres