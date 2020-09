Desde la madre del Chapo a la del Marro, ellas son las mujeres que dan cobijo y su bendición a los narcos mexicanos

Consuelo Loera es la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán y comparte con otras mujeres ser madre de hombres y mujeres dedicados al negocio de las drogas y la muerte (Foto: Archivo)

Algunas son las que dan las órdenes, otras participan en el negocio y unas sólo ven a sus hijos como eso, sus hijos a quienes dan su bendición, ellas son las madres de narcotraficantes.

Consuelo Loera, de más de 90 años, es una de las madres del mundo del narcotráfico más conocidas que ha puesto, incluso, en aprietos y polémicas al mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero los otros narcos también tienen una madre, que en algunos casos llega a ser su jefa, es decir, quien les da las instrucciones finales o tiene la última palabra en los negocios ilícitos de sus hijos o herederos.

José Antonio Yépez El Marro, el clan de los Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos, Cervando La Tuta y Jacobo de Almonte El Tequilero también tienen una madre. Estas mujeres forman parte central de la vida de sus hijos y en algunos casos en los negocios criminales de ellos. Otras sólo dicen ser sus madres y niegan estar vinculadas con los crímenes que se les cargan a sus vástagos.

Consuelo Loera no ha podido visitar a su hijo El Chapo Guzmán en la prisión donde paga una condena de cadena perpetua (Foto: Archivo/ AP/ Cuartoscuro)

Antes de ser narcos, los capos de la droga son hijos y sus madres han jugado un rol destacado en las vidas criminales de varios de ellos.

Aurora Fuentes, la mamá de El Señor de los cielos

Amado Carrillo Fuentes alias El Señor de los Cielos forma parte de los criminales con una madre que formó parte de sus actividades ilícitas: Aurora Fuentes López. La madre Carrillo Fuentes, que lideró el Cártel de Juárez, era conocida como Doña Aurora, vivía en el poblado de El Guamuchilito, Navolato en el estado mexicano de Sinaloa. De su matrimonio con Vicente Carrillo Vega tuvo seis hijos: Florentina, Amado, Vicente, Alberto, Rodolfo y José Cruz.

Aurora Fuentes dijo en 1997 que su hijo Amado no se dedicaba a mover toneladas de droga por grandes aviones que le dieron su apodo en el mundo criminal como El señor de los cielos. "Mi hijo no es ningún narcotraficante. Eso oigo en la televisión pero, ¿quién se lo ha comprobado? Ese año perdió a Amado, quien no fue el único hijo que perdió. José Cruz fue otro de sus vástagos que murió asesinado y calcinado en Culiacán, según la versión de la Procuraduría General de la República (PGR). En 2008 Dona Aurora exigió a la PGR la entrega de su hijo José Cruz, firmó desplegados y encabezó protestas para denunciar la desaparición de su hijo.

Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, en una de las pocas fotos que se conocen de su juventud (Foto: Archivo)

En 1997, encabezó el funeral de Amado Carrillo muerto en la plancha de un quirófano al realizarse una cirugía plástica. Su hijo Rodolfo también murió trágicamente al ser abatido a tiros en 2004 cuando salía de una plaza comercial, según consignó la publicación Río Doce.

En El Guamuchilito, Doña Aurora vivía en una finca con su nombre en la que sembraba maíz y frijol además de criar ganado. Aurora Fuentes murió en marzo de 2014 en un hospital privado de Culiacán debido a complicaciones por diabetes y problemas renales.

Alicia Félix Zazueta madre de los Arellano Félix

La mamá de los 11 hijos que integraron el clan de los Arellano Félix era prima de Miguel Ángel Félix Gallardo El Jefe de Jefes, detenido en 1989 y acusado de matar al agente de la DEA Enrique Camarena.

Alicia Félix Zazueta se casó con Benjamín Arellano Sánchez. A Alicia se le ubica como la persona más relevante de la organización criminal, al ser muy influyente en las decisiones de sus hijos, según fichas de la PGR confidenciales citadas por diversos medios. Doña Alicia, como se le llama, ganó una batalla legal a la PGR en 2015 al recuperar una propiedad incautada en 1993 tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Las autoridades no pudieron comprobar que la finca hubiera sido adquirida con dinero ilícito. La propiedad fue vendida en 12 millones de pesos.

Alicia Félix Zazueta en un retrato con el clan de los Arellano Félix (Foto: Archivo)

De acuerdo con el semanario Proceso, Alicia daba una orden y ésta debía ser obedecida tal cual la dictó. Luego de recuperar la finca no se supo más de ella.

María Eva Ortiz y su hijo El Marro

La madre de José Antonio Yépez El Marro fue señalada como operadora financiera del Cártel Santa Rosa de Lima fundado por su hijo en Guanajuato y dedicado principalmente al robo de combustible.

Eva Ortiz fue detenida el sábado 20 de junio por el Ejército y elementos de la Guardia Nacional y se señaló que en el arresto les encontraron un kilogramo de metanfetaminas y dos millones de pesos en efectivo. Se le imputó el cargo de narcomenudeo. Su detención provocó bloqueos carreteros y atentados contra comercios. Su hijo amenazó con generar más violencia por la captura de su madre. Sin embargo, fue liberada unos días después con el argumento de que su captura ocurrió sin una orden de cateo.

María Eva Ortiz, mamá de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", luego de detenid; finalmente fue liberada (Foto: Archivo)

María Teresa Martínez Castañeda, la mamá de La Tuta

Servando Gómez Martínez La Tuta, ex líder de La Familia Michoacana y que luego creara Los Caballeros Templarios vive en Mérida Yucatán, de acuerdo con medios locales. Las autoridades la detuvieron en 2009 junto con su otro hijo, Luis Felipe López Martínez pero por falta de elementos fue liberada 48 horas después del arresto.

María Félix de Almonte y su hijo El Tequilero

Su hijo: Raybel Jacobo Almonte, líder de la banda de Los Tequileros. Se supo de ella luego que fue secuestrada por autodefensas de Totolapan, Guerrero, a cambio de que su hijo liberara al ingeniero Isauro de la Paz Duque. Circuló un video donde María Félix pide a su hijo que libere a ese ingeniero.

“Mira hijo, si tienes al ingeniero entrégalo por favor, si tú lo tienes, yo confío en que lo vas a entregar, hazlo por favor”, pedía la mujer. La petición al parecer fue escuchada y el ingeniero fue liberado, al igual que ella. Su hijo y su banda fueron señalados por cometer 50 secuestros y el asesinato de ediles y líderes partidistas.

María Félix Almonte pidió a su hijo El Tequilero en un video que liberara a un hombre que tenía secuestrado, luego que ella misma había sido privada de su libertad por un grupo de autodefensas (Foto: Archivo)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La mujer que le dijo “no” al Chapo Guzmán y cómo pagó su desaire

Ellas fueron las esposas de “El Chapo Guzmán” antes de Emma Coronel

Quiénes son las hijas del Chapo Guzmán: gemelas, empresarias, doctoras y no reconocidas