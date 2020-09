Una víbora de cascabel mordió a un paciente en el hospital de Tláhuac: Semarnat la resguardó

Este tipo de reptiles no atacan normalmente a animales que no puedan comer, debido a la energía que les requiere la generación e inyección de veneno.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció el pasado 24 de septiembre de un hombre de 51 años de edad que recibió una mordedura de víbora de cascabel al interior de un hospital ubicado en la Unidad Habitacional Villa Olímpica de la alcaldía Tláhuac.

Luego de que el personal médico del hospital contactó a la SSC, personal de la Brigada de Vigilancia Animal acudió a la zona para encargarse del reptil que fue entregado en una caja de cartón a las autoridades.

Luego de hacer una valoración de la serpiente, trasladaron a la especie a las instalaciones de resguardo ubicadas en la alcaldía de Xochimilco. La BVA entregó el animal a un Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), debido a que este tipo de reptiles están sujetos a protección especial por ser especies en peligro de extinción.

La Ciudad de México es hogar de al menos tres especies endémicas de víboras de cascabel. En la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel que se encuentra al interior de Ciudad Universitaria, pero también en sus alrededores, habita la variante más común de estos reptiles: la cascabel de cola negra. Por otro lado, en el Ajusco y Desierto de los Leones se puede encontrar la cascabel transvolcánica. En Xochimilco y metro Tláhuac (cerca de donde ocurrió el encuentro de este jueves) la especia más común es la cascabel ocelada.

La cuenta de Twitter @Herpeto_cosas que se dedica a difundir información sobre anfibios y reptiles de México, confirmó que la especie rescatada este jueves pertenece a la variante de cascabel ocelada (crotalus polystictus).

El Jardín Botánico de Ciudad Universitaria es uno de los lugares donde se puede encontrar un antídoto para dicha serpiente. (Foto: Fotografía de Roberto Arredondo T. https://www.naturalista.mx/photos/53602466)

Las serpientes de cascabel, aunque son conocidas como las víboras más venenosas de Norteamérica, no son comúnmente agresivas. El sonido que hacen al agitar sus colas (y que les da el nombre de cascabel) es su primer método de defensa para ahuyentar a mamíferos grandes. Este tipo de reptiles no atacan normalmente a animales que no puedan comer, debido a la energía que les requiere la generación e inyección de veneno. De tal forma que un ataque de cascabel normalmente suele ser provocado, en el caso de humanos, cuando son pisadas o espantadas tras primero alertar con su distintivo sonido.

El Jardín Botánico de Ciudad Universitaria es uno de los lugares donde se puede encontrar un antídoto para dicha serpiente. Los avistamientos del reptil suelen ser más abundantes en épocas de calor, ya que el resto del año la serpiente atravesará una etapa de letargo.

La Red de Ayuda para el Accidente Ofídico (Red AO) de la UNAM recomienda que en caso de recibir una mordedura de cualquier tipo de reptil, lo primero que se haga sea llamar a teléfonos de emergencia para informar de la situación, el lugar en el que se encuentra la persona afectada, el nombre, sexo y edad para luego esperar a que les brinden instrucciones.

Por otro lado, la Red AO también hace un listado de las cosas que no debes de hacer en caso de una mordedura de serpiente:

La SSC informó que la persona afectada por la mordedura recibió atención del personal médico para este tipo de eventos.

