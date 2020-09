Pronósticos no fallaron, escenario catastrófico de muertes sólo abarcaba un periodo de seis meses: Hugo López-Gatell

Pronósticos no fallaron, escenario catastrófico de muertes sólo abarcaba un periodo de seis meses: López-Gatell (Jacky Muniello/Europa Press)

Las autoridades sanitarias, epidemiológicas y de salud pronosticaron cada una de las posibilidades que tenía México en el número de muertes por COVID-19. Una de ellas colocó a los 60,000 fallecimientos como el “escenario catastrófico”, cifra que se rebaso el 22 de agosto de 2020.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud reveló en una entrevista con Alejandro Domínguez de Milenio Televisión que cuando habló de un “escenario catastrófico” lo hizo para referirse a “las diversas consecuencias evitables que uno quiere tener”.

“En ese contexto técnico, la palabra catastrófico está enmarcada en el tiempo. Nuestra estimación que incluye o incluyó un escenario de 60 mil personas fallecidas, fue producto de una estimación con un horizonte de tiempo de la mitad del año. Por qué seis meses, porque esa era la información disponible en el mundo entero cuando hicimos esa estimación”, informó.

Entonces, aseguró al diario mexicano, las estimaciones no fallaron como se ha dicho en las redes sociales, medios de comunicación o de boca en boca. Primero, dijo, porque no se trataba de una promesa y en segundo, porque “usando la palabra en términos técnicos, el marco de referencia de tiempo de la estimación que implicaba que podríamos llegar hasta 60 mil personas fallecidas, estaba acotado hasta julio de 2020”.

Consideró que las distorsiones a sus palabras o estimaciones vienen muchas veces desde personajes con intenciones políticas (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Además, la estimación también implicaba una sobresaturación de los hospitales, pues consideraban que “íbamos a ser incapaces de darles atención médica porque se iba a superar, por casi cuatro veces, la capacidad hospitalaria en ausencia de la reconversión que hicimos”.

También consideró que las distorsiones a sus palabras o estimaciones, vienen muchas veces desde personajes con intenciones políticas, donde incluyó a los ex secretarios de salud mexicanos que aseguraron tener una mejor estrategia que las autoridades sanitarias actuales.

Permítame objetar, ese es otro discurso construido también. Las predicciones no son promesas, yo creo que parte de la compenetración de estos individuos que distorsionan el discurso deliberadamente es con el mundo de la política, incluidos los seis ex secretarios de salud. Como ellos están pensando políticamente, piensan que la ciencia es política y entonces distorsionan el discurso como si se tratara de promesas políticas primero

Además, aclaró que en cualquier escenario “es catastrófico que mueran 70 mil, 80 mil, 100 mil o una persona persona”, y agregó: “debemos tener conciencia de que una persona deja un vacío en la familia, en la sociedad y eso en sí mismo es catastrófico”.

Aclaró que en cualquier escenario “es catastrófico que mueran 70 mil, 80 mil, 100 mil o una persona (Foto: EFE/Presidencia de México)

Sin embargo, insistió en que hay fenómenos que tienen esa connotación masiva y no es algo que se pueda modificar o controlar del todo.

“Es muy doloroso pensarlo, y lamento si esto que estoy diciendo ahorita se distorsiona deliberadamente y mañana tenemos en redes sociales que yo estoy diciendo que no me importa que esto ocurra, claro que me importa, claro que me duele, como le duele a cualquier persona, que muera tan solo un individuo”, declaró.

Por último, el subsecretario dijo a Milenio Televisión que una de las tareas más importantes a realizar como individuo para evitar que siga en aumento el número de muertes, es la oportunidad de atención. Para López-Gatell es indispensable que las personas pierdan el miedo de ir a los hospitales.

"Durante la epidemia hemos podido constatar que hay una proporción o un porcentaje de personas, quizá amplio que piensa que si va al hospital va a morir. También me anticipo aclarar algo que también ha sido producto de la desinformación, que es la falsa idea de que culpamos a la persona por tener sobrepeso o diabetes, no la culpamos. Las personas son víctimas de una primera epidemia de enfermedades crónicas que en México han tenido un impacto monumental. La mitad de la mortalidad de México está asociada con enfermedades crónicas derivadas de la mala nutrición y eso no es culpa de los individuos, eso es una situación estructural porque tenemos un sistema alimentario desfavorable a la salud

