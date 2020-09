“Que le ponga hora... no le saco”: Gustavo de Hoyos, titular de Coparmex, respondió sin titubeos a reto de López Obrador

Gustavo de Hoyos indicó le respondió al presidente que asistiría a Palacio Nacional (Foto: Cuartoscuro)

Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que está dispuesto a asistir a Palacio Nacional.

En su cuenta de Twitter, respondió que el mandatario debe poner la hora, día, lugar, temas y audiencia. “¡Allí estaré! No le saco”. Además, aclaró que no tira la piedra y esconde la mano. “Respeto el movimiento FRENAAA, pero no promuevo que el Ejecutivo renuncie”.

En la conferencia matutina de este jueves 24 de septiembre, López Obrador mencionó a las personas que son parte de dicho movimiento entre los que nombró Gilberto Lozano, Pedro Ferriz y Gustavo de Hoyos, a quienes reiteró su llamado para que permanezcan en el plantón.

En el caso del dirigente de Coparmex, dijo, financia el movimiento, cuyo fin está en buscar que el mandatario mexicano renuncie al cargo. Es un grupo que se integra empresarios y ciudadanos.

López Obrador espera que Gustavo de Hoyos asista a Palacio Nacional (Foto: Presidencia de México)

“Pero no da la cara. Ojalá y venga aquí. Sería bueno que viviera”, precisó el presidente. Pero De Hoyos puntualizó que respeta el movimiento, pero no comparte la misma demanda.

El dirigente de la Coparmex ha criticado en diversas ocasiones al jefe del Ejecutivo, la más reciente tiene relación sobre una consulta para enjuiciar a los ex presidentes, la rifa del avión y lo criticado la política adoptada por el gobierno.

En lugar de calumniar a quienes pensamos diferente, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a construir con y para todos. Cuando el Ejecutivo Federal escucha, como lo hizo en nuestra propuesta de incremento al salario mínimo y la reforma de pensiones, avanzamos hacia un México ganador

En el caso de la rifa del avión la calificó como el fraude del siglo, porque no se rifó la aeronave y no se consiguieron los recursos para la Lotería Nacional.

Mientras que de la reforma al sistema de pensiones, por ejemplo, la Coparmex mencionó que fue una señal de confianza del Ejecutivo, ya que el aumento de las aportaciones se realizará de forma gradual por un periodo de 8 años y comenzará en el 2023.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, ha expresado criticado al gobierno federal en diversas ocasiones (Foto: Cuartoscuro)

Mientras que una de las críticas que ha emitido contra el actual gobierno sucedió en junio, Gustavo de Hoyos refirió en una reunión virtual entre empresarios de Iberoamérica y el rey Felipe IV de España que el Gobierno de México tomar decisiones incorrectas, populista y que había defraudado la confianza del sector empresarial.

El directivo ejemplificó que las acciones financieras comenzaron a caer en el 2019, después de tener décadas de crecimiento, cuestionando las decisiones tomadas por el Gobierno Federal.

López Obrador ha indicado que las continuas críticas del dirigente de la Coparmex es por las aspiraciones políticas. “Está bien que tenga aspiraciones, pero que no use su representación, porque además afecta a los empresarios, no ayuda en nada, el propósito es que actuemos con responsabilidad para salir adelante”, criticó y lo acusó de traficantes de influencias y politiquero disfrazado de empresario.

