Insabi ha logrado “más o menos suplir” medicamentos: López-Gatell

El funcionario señaló que el Insabi hace esfuerzos para conseguir los medicamentos en diferentes países con tal de suplir las necesidades (Foto: Cortesía Presidencia)

Luego de que el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell canceló su participación en la XVIII Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Ayuda de Niños con Cáncer (AMANC), reconoció que el gobierno federal enfrenta retos importantes para conseguir medicamentos.

Fue en la conferencia vespertina en Palacio Nacional que el funcionario reconoció la labor de AMANC y dijo que no pudo presentar su conferencia magistral sobre la “Atención del cáncer en la infancia y adolescencia en la 4T”.

Cuando fue cuestionado sobre las acciones del Gobierno para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer, principalmente para niños, dijo que hay una “enorme concentración del mercado farmacéutico de los medicamentos oncológicos. En México existía para fines prácticos un monopolio de los productos farmacéuticos de quimioterapia, pone en grave riesgo la sustentabilidad, la sostenibilidad de la procuración de insumos, en este caso los medicamentos”.

Apuntó que esta situación no solo ocurre en México, debido a que los fármacos provienen principalmente de China e India, y cuando hay afectaciones en la capacidad de ambos se “trastorna toda la capacidad de tener estos medicamentos”.

Desde antes de la pandemia padres de niños enfermos con cáncer han pedido al gobierno que se surtan medicamentos (Foto:EFE/ HOPPE)

Recordó que antes de la pandemia por COVID-19, la farmacéutica China tuvo que cerrar debido a problemas técnicos, originando el desabasto en México.

“Ha sido todo un reto el garantizar la disponibilidad de medicamentos en un mercado mexicano concentrado en una compañía y a nivel mundial también tenemos una enorme concentración, no es monopolio, pero es un oligopolio, hay muy pocos productores”, señaló.

Asimismo reconoció que para cumplir con la meta de medicamentos en general el Gobierno ha hecho varios esfuerzos para conseguirlos en varios países.

“A lo largo del año, el Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, quien concentra la compra pública de medicamentos, ha estado haciendo esfuerzos denodados por encontrar proveedores y se ha conseguido un poco aquí, un poco allá, en Argentina, en otros países, y se ha logrado más o menos suplir , pero con importantes retos para lograr la continuidad de suplir estos medicamentos”, agregó.

Padres piden pronta solución a desabasto de fármacos (Foto: EFE/ Mario Guzmán/Archivo)

¿Cómo fue la ausencia de López-Gatell?

Esta tarde, la fundadora y presidenta de AMANC, Guadalupe Alejandre Castillo, dijo en el marco de la reunión, que el Subsecretario se había ausentado a causa de su apretada agenda y aprovechó para extender su preocupación sobre el tema de medicamentos para menores con cáncer.

“Quiero enviar un mensaje de parte de todos los que estamos preocupados con el tema de los medicamentos, de los niños y de que no hay claridad en el camino que hay que seguir en cuanto al tratamiento de los niños con cáncer y sus medicamentos, qué estamos completamente abiertos al diálogo”, externó.

Lamentó que no pudiera presentarse el funcionario y resaltó que en AMANC las puertas están abiertas en todo momento.

“Lo que interesa es tener claridad en las acciones y de verdad sentimos mucho que no se presente (el subsecretario) pero entendemos que su agenda está muy complicada, pero está abierta nuestra disposición al diálogo ahora y siempre”, dijo.

Este día López-Gatell reconoció los esfuerzos para conseguir medicamentos (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

Por su parte el director General de la AMANC, José Carlos Gutiérrez-Niño, señaló que habían invitado al subsecretario López-Gatell al ser una figura pública de Salud, para saber más sobre lo que ocurre al interior de la Secretaria

“Y conocer de primera mano, con la fuente original de la información, de primera mano, de la secretaría de salud, todas estas acciones que no pueden seguir esperando. Somos una institución que no depende de recursos públicos, esto no es un tema de recursos, es un tema de atención directa a los pacientes y sus familias”, apuntó.

La fundadora de AMANC recordó que es necesario que se reviertan los pronósticos de cáncer en niños en México como ha ocurrido en otros países desarrollados.

Según Alejandre Castillo, dicha desigualdad se debe a varios factores como la falta de diagnóstico oportuno, la aplicación de tratamientos, la falta de personal calificado y remunerado y carencia de insumos en hospitales.

Padres de niños con cáncer realizan un bloqueo en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

“Si no cubrimos todas estas necesidades, a pesar de los esfuerzos, el pronóstico de vida de nuestros pequeños con cáncer seguirá siendo una dolorosa realidad”, dijo.

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto, el XIX tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial de la Federación, ordenó al gobierno federal, por medio de la Secretaría de Salud, que se garantice el abasto de medicamentos e insumos en los hospitales públicos para los menores con cáncer.

Esto luego de una larga jornada de lucha de la Agrupación Mexicana de Onco Hematología Pediátrica (AMOHP) que reclamó el desabasto de 37 medicamentos para atender a menores con cáncer.

Dicho reclamo se ha extendido por varios meses y en distintas entidades, aún en medio de la pandemia.

