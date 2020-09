“Es indignante. Le pido a la Fiscalía que llegue a las últimas consecuencias”: Sheinbaum reprobó corrupción en presunta red de espionaje de Mancera

Claudia Sheinbaum Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro

“Es indignante. Yo sí le pido a la Fiscalía que llegue a las últimas consecuencias”, precisó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada por la investigación que señala a Miguel Ángel Mancera por montar una red de espionaje con dinero público, contra varios políticos, entre ellos la mandataria.

"Para mí es indignante que se utilicen recursos públicos para montar una oficina para espiar y para colmo, para revisar el registro público de la propiedad, para saber qué propiedades están intestadas para hacer un desarrollo inmobiliario'', expresó durante su videoconferencia de prensa de este medio día.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada el 22 de septiembre, el ex jefe de gobierno capitalino estableció una red de espionaje dentro de un edificio ubicado en Manuel Márquez Sterling número 15, donde 30 funcionarios tuvieron acceso a “miles de minutos de conversaciones telefónicas, elaboraron estudios de seguimiento y supuestos planes de seguridad”.

“Era un secreto a voces. No tengo pruebas personalmente, mas que cuando ya ven que cuando uno abre el correo electrónico y le llegan correos que dicen ‘una persona trató entrar a tu correo desde otra IP’. Eso sí lo recibí durante mucho tiempo y yo no era la que entraba por otro lado, entonces ahí me di cuenta que alguien quería entrar al correo electrónico”, explicó Sheinbaum Pardo.

Presunta ubicación de la oficina de espionaje Foto: Google Maps

El reportaje titulado “Los espías del gobierno de Mancera: un edificio en el centro de Ciudad de México para vigilar a políticos, funcionarios y ciudadanos”, dice que estas instalaciones, a parte del personal, contaba con 42 computadoras, 12 motocicletas, 10 automóviles y drones, indumentaria y salarios que fueron pagados con dinero obtenido del presupuesto local.

Ante ello, la funcionaria resaltó que se debe dar un seguimiento puntual a las indagatorias que emprendió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para que “tope donde tope y que la Fiscalía investigue a quien tenga que investigar (...) que llegue a las últimas consecuencias”, enfatizó.

Además, subrayó que el tema de la corrupción no solamente es un tema de que estén presos, sino que haya reparación del daño, por lo que resaltó que los involucrados en la presunta red deberán “regresar lo que se robaron si se robaron”.

“El problema aquí no solamente es la ilegalidad de estas actividades que se realizaban sino que eran con recursos públicos, entonces espero que la Fiscalía actúe en consecuencia... que se haga la investigación como se tiene que hacer con toda certeza y que llegue a su último término, el problema aquí es la corrupción más allá del propio espionaje”.

Miguel Ángel Mancera Foto: Cuartoscuro)

Parte de las actividades que se llevaban a cabo era la de intervenir las comunicaciones telefónicas de la actual jefa de gobierno y del actual presidente de México.

“Entre los documentos en posesión de esta investigación se encuentra un estudio con fotografías e información sobre propiedades, residencias y puntos de reunión del hoy presidente de México, su esposa e hijos”.

La investigación asegura que Mancera Espinosa estableció esta red de vigilancia extrajudicial casi a un año de iniciar su gobierno en la capital nacional y lo desmanteló meses antes de que la Sheinbaum Pardo tomara protesta.

Esta pieza periodística también indica que para cubrir su rastro, los funcionarios involucrados borraron todo rastro vinculatorio a proceso que tenga que ver con esta casa de espionaje; sin embargo, un análisis forense informático pudo determinar algunas acciones que indicaron este intento de borrar rastro.

