A plena luz del día, así robaron un avión que despegó del Aeropuerto Mariano Matamoros en Morelos

Robaron aeronave a la vista de todos (Foto: Twitter @davidmonroymx)

Una aeronave despegó en Morelos sin contar con las autorizaciones necesarias, lo que fue considero como un robo por las autoridades tanto del Aeropuerto Mariano Matamoros, como por el gobierno del estado.

Cerca de las 11:00 horas informaron a través de la Agencia Federal de Aviación (AFAC) que un avión HAWKER 800, matrícula XB-PYZ, despegó sin plan de vuelo y autorización como lo exige la Ley de Aviación Civil, mismos que son requisitos de todo operador o prestador de servicios aéreos, de acuerdo con el comunicado oficial.

Informaron, por otra parte, que los registros de seguridad en el acceso al aeropuerto captaron la llegada de tres varones al filtro V3 de la terminal aérea cerca de las 08:20 horas, quienes fueron debidamente registrados por el personal de seguridad, así como la Guardia Nacional.

Según el comunicado, hasta ese punto de encuentro llegó Marcos Ramírez Espinosa, oficial de operaciones de ICCS, con Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) vigente número 40871, quien tramitó el procedimiento de ingreso de las tres personas con “TIA de visitantes con acompañante”, firmando carta responsiva como lo indica el procedimiento.

“Posterior a revisión y no habiendo encontrado ningún artículo restringido en sus pertenencias, abordaron el vehículo particular de Marcos Ramírez, una pick up doble cabina marca Nissan, llevándolos hacia el hangar”, señalaron.

Cerca de las 10:00 horas, los sujetos de identidad no revelada, recargaron combustible directamente del autotanque de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), cuyo pago por servicio fue cargado a una tarjeta de crédito.

Media hora después, una de las tres personas volvió al filtro V3 para retirarse de las instalaciones, quien informó a las autoridades que su partida en soledad se debía a que sus demás compañeros harían un vuelo, aunque sin aportar mayores detalles

“Cabe señalar que es responsabilidad de la autoridad aeronáutica en este aeropuerto llevar un estricto control de las autorizaciones de personas que tripulen aeronaves y aplicar las sanciones que se actualicen de acuerdo a lo señalado por la Ley de Aviación Civil en sus artículos 7 Bis, fracciones VI, VII y XV”, escribieron.

De acuerdo con los datos revelados en el comunicado, dicha aeronave se encontraba bajo resguardo de la empresa International Corporate & Cargo Services, S.A. de C.V. (ICCS) desde el pasado 10 de agosto.

“(Empresa) con la cual este aeropuerto mantiene una relación contractual vigente para su operación como una base fija de operaciones debidamente autorizada por la Agencia Federal de Aviación Civil”, informaron.

Por último, dieron a conocer que el personal de la empresa ya presentó su declaración ante los agentes de la Guardia Nacional. Actualmente se intenta localizar al propietario de dicho avión para que continúe con los procesos de denuncia y demás ante las autoridades correspondientes.

Autoridades ya investigan el robo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca (Foto: Google Maps)

El Aeropuerto de Cuernavaca S. A. de C. V., es una empresa de participación estatal mayoritaria, constituida como una sociedad mercantil, cuyo objeto en términos generales se podría definir en la administración, desarrollo y explotación del Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros, ubicado en el Municipio de Temixco, estado de Morelos.

Los accionistas de la sociedad son el Gobierno del estado de Morelos, con una participación accionaria del 51% y el Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con una participación del 49%.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

En picada los bonos de un aeropuerto mexicano que no existe

Santa Lucía: la cadena de errores que desencadenó la cancelación del megaproyecto de EPN

El fin del NAIM: un parque ecológico sepultará las obras que le costaron millones de pesos a los mexicanos