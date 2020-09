López Obrador: “Ya no me voy a reír porque después dicen que es una risa diabólica”

Foto: Presidencia de México.

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expuso en pantalla el tweet publicado por el periodista Sergio Sarmiento el día de ayer donde se mostraban imágenes de los encharcamientos en la zona de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Junto a las fotografías, Sarmiento cuestionó “¿Se acuerdan que no quisieron terminar el aeropuerto de Texcoco porque se inundaba?”, ante esto, el presidente mexicano soltó una risa para luego decir “Ya no me voy a reír porque después dicen que es una risa diabólica”.

Las imágenes reproducidas por el periodista corresponden al sitio donde se encuentra en construcción uno de los proyectos de infraestructura más importantes del gobierno de Andrés Manuel. La refinería de Dos Bocas ha sido criticada recientemente por la cantidad de dinero que se le destinará para el presupuesto del 2021, cifra que asciende a los 45,050 millones de pesos.

Las imágenes reproducidas por el periodista corresponden al sitio donde se encuentra en construcción uno de los proyectos de infraestructura más importantes del gobierno de Andrés Manuel.

Durante la conferencia, el jefe del ejecutivo admitió que lo expuesto en las imágenes son encharcamientos “no quiero utilizar el eufemismo para no decir inundación” detalló., “se le dice encharcamientos, y sí, en efecto, hubo encharcamientos”. Sin embargo, luego de aclarar la situación, mostró imágenes del sitio de construcción ya seco.

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, aclaró que los encharcamientos se deben a las fuertes lluvias que ocurren en el estado de Tabasco. “Se encharca, a la media hora que deja de llover escurre el agua y se seca eso por completo” añade en entrevista con la periodista Alicia Salgado.

Sobre el drenaje de la zona de obras de la refinería explicó que cuenta con tres tipos de desagüe: drenaje industrial, drenaje pluvial y el de químicos que va a una “zona de fluentes” donde se almacenan este tipo de residuos para evitar fugas.

La respuesta de Sergio Sarmiento ante la reacción de Andrés Manuela a su tweet fue otra publicación en la que acusa “Todos los días el presidente López Obrador dedica una parte de su conferencia de prensa a hacer escarnio de periodistas y medios críticos”.

La respuesta de Sergio Sarmiento ante la reacción de Andrés Manuela a su tweet fue otra publicación en la que acusa “Todos los días el presidente López Obrador dedica una parte de su conferencia de prensa a hacer escarnio de periodistas y medios críticos”. (FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO)

En mayo de este año la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió al presidente de que sus comentarios en torno a la prensa mexicana incitan a la violencia en contra de los periodistas. Así lo dijo también Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) para AP: “El lenguaje estigmatizante es muy dañino para la libertad de expresión y el incentivo para cometer violencia (real) contra la prensa y los intelectuales es muy grande”.

Por otro lado, Sergio Sarmiento también ha sido protagonista de otras polémicas en redes sociales. El 27 de agosto fue ampliamente criticado por haber publicado una encuesta en su página de Twitter donde comparaba a las personas de escasos recursos con “mascotas que deben ser alimentadas siempre por el gobierno”.

Otra de las reacciones en torno a las imágenes de Dos Bocas fue la de Denisse Dresser, politóloga mexicana, en la cual cuestiona “Usted, contribuyente, ¿qué opina del uso de sus impuestos para una obra que costará 35% más de lo presupuestado[...]?”

En enero del 2019 Grupo Reforma expuso una evaluación técnica del Instituto Mexicano del Petróleo, donde se califica al proyecto de Dos Bocas como inviable financiera y técnicamente. Estima que el costo total de la obra será de USD 14,740 millones, 45% más de los 8,000 millones de dólares contemplados en un inicio por el Gobierno de México.

MÁS DE ESTE TEMA:

La verdad detrás de la “inundación” en la refinería Dos Bocas tras fuertes lluvias

Dos Bocas excede presupuesto inicial y empresas abandonan proyecto para construir refinería

La impactante imagen satelital que muestra los efectos de la construcción de la refinería Dos Bocas en el ecosistema de Tabasco