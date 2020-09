Grupo fascista que quiere romper la estabilidad política que hoy vivimos en México: Alfonso Ramírez Cuéllar sobre FRENAAA (Foto: Cuartoscuro)

Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se manifestó en contra del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) y los tildó de ser un “grupo fascista”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el antropólogo publicó que:

“Las manifestaciones y el plantón organizados por FRENAAA constituyen una provocación alentada por los grupos económicos más reaccionarios del país. Es un grupo fascista que quiere romper la estabilidad política que hoy vivimos en México. FRENAAA es dirigido por un grupo de provocadores y golpistas que maneja una ideología y una política de sabotaje contra el gobierno del presidente López Obrador”, publicó en un hilo este domingo 20 de septiembre.

El también antropólogo de la ENAH criticó la manifestación de FRENAAA (Foto: Twitter / @aramirezcuellar)

Esta expresión nace del reciente plantón de la organización liderada por el empresario Gilbero Lozano, que acabó en avenida Juárez de la Ciudad de México y piden la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el jefe del ejecutivo federal manifestó desde Jojutla, Morelos, que esa manifestación cuenta con todas las garantías; sin embargo, no evitó decirle a los líderes de FRENAAA que se queden a dormir en las tiendas de campaña y no en los hoteles de la avenida Juárez.

“Ahora que hay un plantón en el centro de la Ciudad de México, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y la democracia, ellos deben saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no serán molestados , que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña, como nosotros lo hicimos”, aseguró López Obrador en conferencia de prensa este domingo.

El líder de FRENAAA es un empresario que dirigió FEMSA (Foto: Instagram / @gilbertolozanogon)

Cabe señalar que el mandatario nacional ya ha apuntado que el FRENAAA cuenta con muy poca participación ciudadana, pues el pasado martes 8 de septiembre, durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO refirió que en las constantes manifestaciones de sus detractores hay más prensa que manifestantes.

“Cuando vienen de los de FRENAAA aquí, los primeros que llegan son los reporteros, que además ellos no tienen la culpa, no les estoy echando a ellos la culpa, a ellos los mandan, los camarógrafos, una nube de camarógrafos, 50, 100, llegan los de FRENAAA y pues todavía no han levantado, pero ahí van, ahí la llevan, pero hay más camarógrafos que manifestantes por los medios. Pero bueno, así es la democracia y adelante”, declaró el tabasqueño en vivo.

Hasta el momento, la manifestación ha transcurrido sin conatos de violencia; sin embargo, en redes sociales se han expuestos puntos de vista opuestos, pues mientras existen personas que apoyan el plantón, hay quienes ridiculizan la protesta por su bajo número de integrantes en una de las avenidas principales de la capital mexicana.

La manifestación continúa en la avenida Juárez de la CDMX (Foto: Twitter/LauraMex)

Entre los manifestantes, la voz que resonó con más fuerza fue la de Gilberto Lozano, líder de la organización. Su nombre ya era conocido para la opinión pública, desde que en marzo de 2020 salió a la luz un video con un mensaje dirigido al presidente. En él reclamaba a AMLO resultados, y lo calificaba como “inepto”, “incapaz”, “cínico” y “traidor”.

“Yo te pido que si todavía tienes dignidad mañana presentes resultados, no esfuerzos”, decía Lozano. “Esperamos que tengas la dignidad de que si la yegua te quedó grande, que te largues, te retires y renuncies con dignidad”, decía Lozano.

Por tal motivo instalaron el campamento el cual, dicen que no lo retirarán hasta que el presidente renuncie o atienda su llamado.

