Mapa del coronavirus en México 19 de septiembre: a 6 meses de la primera muerte por coronavirus ya van más 72,000

Se cumplieron seis meses de la primera muerte de una persona por coronavirus en México. Fue el 18 de marzo cuando la Secretaría de Salud reportó el primer deceso causado por la nueva cepa de coronavirus. Se trató de un hombre de 41 años que padecía diabetes y falleció tras estar hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México.

El reporte dado a conocer este viernes por Hugo López-Gatell, subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, indica que entre este jueves y viernes se sumaron 624 decesos más, acumulando 72,803 muertes y 688,954 casos positivos acumulados de COVID-19 en el país.

La Ciudad de México, es la entidad con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguida de Nuevo León que ascendió una posición el día de hoy, Guanajuato, Estado de México y Jalisco como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran casi la mitad (48.3%) de los casos activos del país.

López-Gatell dio a conocer que se han aplicado 1,565,452 pruebas, y que la proporción de las personas que han dado positivo son se ubicó en 39% en la semana 36.

El funcionario, reiteró que se observa un descenso sostenido en la velocidad de transmisión del virus SARS-CoV-2. Explicó que en la semana 29 el porcentaje de confirmaciones de personas infectadas con la enfermedad fue de 57%, para luego comenzar una etapa de desaceleración.

En el día 111 del regreso a la “nueva normalidad”, estrategia para reactivar la vida económica, social y educativa del país, las autoridades sanitarias dieron a conocer que se estima que 34,040 (5%) pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

“A lo largo de las semanas y meses que han transcurrido desde el 28 de febrero, en México hemos tenido más de 650,000 personas que en algún momento tuvieron COVID-19, pero en este momento no tenemos esa cantidad de personas que han sido confirmadas con coronavirus porque 80% de los que tuvieron ya se han recuperado, desafortunadamente algunos, más de 72,000 presentaron una enfermedad tan grave que les causó la muerte. Las personas que se recuperaron ya no son casos, ya no infectan, ya no tienen necesidades de salud.”, puntualizó el subsecretario.

Además, de la semana 35 a la 36 se registró un decremento de 1% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 720,985, hasta el último corte.

Respecto a las defunciones estimadas (74,503) se observa una reducción de 35% en su ocurrencia. Asimismo, se han contabilizado 797,447 casos negativos, 79,051 sospechosos y 492,192 recuperados.

En la ocupación y disponibilidad hospitalaria hasta el 18 de septiembre, la Red IRAG reportó que existen 22,266 (70%) camas generales disponibles y 9,438 (33%) ocupadas. Con ventilador, a 8,175 pueden acceder los enfermos ante las 2,657 o el 25% de ocupación.

Conforme a los datos de la Secretaria de Salud, hasta el último corte, la entidad con mayor ocupación en camas de hospitalización general es Nayarit, pues tiene una saturación de 53 por ciento.

“Sólo dos entidades federativas, Nayarit y Colima tienen ocupaciones superiores al 50%, el resto ya no lo tiene, tiene muy poca ocupación hospitalaria. Oaxaca tiene ya sólo el 22 por ciento. En la última diapositiva del informe técnico vemos la misma idea pero para camas de medicina crítica.”, dijo López-Gatell.

En cuanto a la atención con ventiladores, Aguascalientes se posicionó a la cabeza con 42% de saturación; le siguen la Ciudad de México con 40%, Nuevo León con 35% y Baja California y Zacatecas con 30 por ciento cada una.

Las cinco entidades con más casos acumulados de coronavirus son la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, que en conjunto forman el 41.2% de todos los contagios registrados en el país.

De este conjunto sobresale que la Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos acumulados del país, representando por si sola 16.8% del total.

En tanto, se contabilizaron 11,043 defunciones positivas en la capital del país, 8,482 en el Estado de México, 3,850 en Veracruz, 3,733 en Puebla y 3,260 en Baja California.

