“Yo no odio”: AMLO aseguró que juicio a expresidentes no es una rencilla personal con Salinas o Calderón

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está cumpliendo con su responsabilidad como mandatario, y que no es una cuestión personal el haber solicitado la consulta ciudadana para que la gente decida si se lleva, o no, a juicio a los ex presidentes del periodo neoliberal.

“Los ex presidentes deben saber que estoy cumpliendo con una responsabilidad y que yo no tengo problemas personales con ninguno, ni con Salinas, ni con Calderón, no son problemas personales, yo no odio, yo no podría vivir odiando, yo soy feliz”, indicó el mandatario mexicano.

