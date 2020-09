Conductora de Ventaneando se mostró inconforme con concierto online de OV7 y pidió que le regresen su dinero

Linet Puente criticó duramente el concierto onlive que se llevó acabo este domingo 13 de septiembre (Foto: Instagram@linetpuente/@oficialov7)

En este periodo de confinamiento y aislamiento social se ha favorecido la programación de eventos online, como los conciertos a los que distintos artistas y bandas han recurrido para mantenerse en contacto con sus seguidres y brindarles un momento de esparcimiento en medio de la pandemia.

Este fin de semana se llevó a cabo el concierto de la banda pop mexicana OV7; sin embargo el evento fue duramente criticado por gran cantidad de usuarios quienes argumentaron que el desempeño de Ari Borovoy, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Érika Zaba, M’Balia y Kalimba Marichal, y Óscar Schwebel no fue el esperado, pues según la percepción de los usuarios el concierto estuvo “desangelado” y dejó mucho que desear.

El público hizo notar que la actitud entre los integrantes de la agrupación era distante para con Ari Borovoy, dejando ver que presuntamente su relación no habría llegado a buen término luego de que el año pasado la agrupación saliera de las filas de la empresa Bobo Producciones, propiedad de Ari y de su hermano Jack, presuntamente por manejos financieros desiguales.

El show se llevó a cabo sin la presencia fisica de uno de los integrantes, Oscar Schwebel (Foto: Instagram @soymarianaochoa)

Otro aspecto que los fans de OV7 no perdonaron fue el elevado costo que tuvieron que desembolsar para ver a sus cantantes en un concierto que duró menos de una hora, hecho que causó la desilusión de sus seguidores, quienes esperaban un repaso por los casi 32 años de trayectoria de la banda.

Fue alrededor de 400 pesos la cantidad que los fans pagaron por ver un concierto al cual algunos tuvieron dificultades para ingresar, debido a que la plataforma no aceptaba el ingreso de su código de acceso, por lo que muchas personas denunciaron el hecho a través de las redes sociales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Otro detalle que no gustó a los fanáticos de la banda que interpreta temas como Te quiero tanto, tanto, Vuela más alto y Mírame a los ojos, es que la publicidad del concierto especificaba que iban a aparecer juntos los siete integrantes, por lo que la presencia de Óscar Schwebel a través de una pantalla no fue del agrado del público.

De inmediato aparecieron duras críticas al desempeño del concierto (Foto: Captura de pantalla)

Sin interacción con los fans, quienes esperaban que los cantantes leyeran sus peticiones y mensajes vía chat, como suelen hacerse en otros conciertos, hecho que levantó suspicacias y aparecieron rumores de que el show no era “totalmente en vivo” como se había publicitado, terminaron por causar la decepción de gran parte del público.

A las numerosas quejas hacia la agrupación y a la empresa organizadora del concierto se sumó la de la conductora de Ventaneando Linet Puente, quien aseguró que el concierto duró tan poco que no pudo disfrutarlo y dejó ver que buscaría un reembolso por los 400 pesos que desembolsó para un evento que no cubrió sus expectativas.

La periodista aprovechó las cámaras del popular programa de TV Azteca para mostrar su molestia porque el show duró menos de una hora, lo que le pareció injusto por la cantidad que pagó: “En lo que me conecté, ¡ya había acabado!” , dijo la presentadora.

Linet Puente dejó entrever que se sentía estafada por el grupo y la empresa de producción de espectáculos (Foto: Juan Vicente Manrique / Infobae)

Ante el comentario, la jefa de información del programa, Rosario Murrieta, le recomendó al aire denunciar el hecho ante la Profeco, como lo hicieron múltiples usuarios.

Fue en ese momento cuando su compañera Mónica Castañeda compartió su experiencia en esta modalidad de conciertos y comparó el desempeño de OV7 con el del grupo Matute, concierto por el cual pagó cerca de 150 pesos y tuvo una duración de dos horas, por lo que fue de su total agrado.

Quien retomó el enojo de Linet Puente fue el periodista Alex Zúñiga, que expresó en su canal de YouTube:

“Reclama sus 400 pesos que ella pagó por el concierto, porque asegura que el concierto no estuvo bueno, que en lo que tardó en conectarse, se acabó. Me contaba alguien que cuando arrobas a la Profeco, a los famosos y a las compañías, les tiembla todo porque no se quieren meter en problemas, y en el caso de Linet Puente, conductora de Ventaneando, parece ser que ella quiere sus 400 pesos”, expresó el comunicador.

