"Hay comentarios de mujeres que vienen desde la envidia”: Erika Zaba se defendió de las críticas a su vestuario en concierto de OV7

La cantante apareció con un sensual atuendo, mientras sus compañeras lucieron más recatadas para el espectáculo acústico (Foto: Instagram de Erika Zaba)

Erika Zaba respondió a las críticas por el vestuario que usó durante el concierto acústico que ofreció OV7 el pasado domingo, donde la tacharon de “ridícula”, “nada elegante” y “fuera de lugar” por aparecer con un body negro, mientras que sus compañeras lucieron atuendos conformados por pantalones y bustiers

La cantante de 42 años justificó la elección del sensual y tan atacado vestuario, el cual aceptó usar porque es una artista capaz de arriesgarse sobre el escenario, quien confía en el trabajo que hace con su cuerpo y recibió buenos comentarios de las personas detrás de bambalinas del espectáculo transmitido vía streaming.

Aceptó que no contempló el concepto acústico del show que dieron y mucho menos el vestuario que sus compañeras, Mariana Ochoa, Lidia Ávila y M’Balia Marichal, utilizaron para el primer concierto en línea que ofrecieron después de posponer su gira de los 30 años.

“La regué, me equivoqué, no les gustó, pero también hay muchos comentarios de mujeres que vienen desde la envidia”, dijo en su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre la polémica que generó su vestuario y por la que recibió varios comentarios negativos en su contra.

Erika Zaba se defendió de las críticas a su vestuario en concierto de OV7

“Mi error fue no haber revisado antes que era un acústico y no un concierto en vivo”, se defendió ante las críticas en redes sociales.

Mencionó que ella conoció su vestuario hasta momentos antes de su presentación y aunque se sintió extraña, tuvo el respaldo de quienes la arreglaron aquella noche.

“Minutos antes de salir al concierto me llevaron el vestuario, el cual no había visto, cosa que no acostumbro porque soy muy cuidadosa y siempre lo reviso. Esta vez no y cuando me lo puse me sentía súper destapada, pero los maquilladores me dijeron que me veía bien, así que yo salí segura y como mujer empoderada”, mencionó en el video publicado en su cuenta de Instagram.

“Yo no vi a las demás hasta que salimos al pastel (para celebrar el cumpleaños de Lidia Ávila)”, afirmó.

La cantante defendió la figura que tiene y por la que ha trabajado arduamente desde que tuvo a su hijo Emiliano hace casi un año: “Vengo de siete meses de encierro, después de 10 meses haber parido y después de haber estado embarazada hay muchas mujeres, aunque no lo digan, que queremos recuperar nuestro cuerpo, seguir siendo esas mujeres atractivas y eso no tiene nada de malo y he trabajado mucho para eso porque quería sentirme como antes”.

Además defendió su elección de este tipo de vestuarios para sus espectáculos, a pesar de los comentarios utilizados para recordarle que es una mujer casada, con un hijo y con 42 años de edad.

“No estoy de acuerdo, la gente que me conoce sabe que trabajo mucho en mí, cuido mi cuerpo por dentro y fuera, lo que no es nada fácil y lo que quiero transmitir siempre es que soy una mujer viva, alegre, conectada con su sensualidad, sentirme bien conmigo misma y que la edad no marca cómo tienes que vestirte y arriba de un escenario menos”, aseguró para sus más de 783 mil seguidores en Instagram.

“Muchas mamás sé que asumen el rol de taparse más, yo no y mucho menos arriba del escenario, me visto como me siento a gusto. Es un concierto, no es que vaya a ir así vestida al súper o a recoger a mi hijo al kinder”, añadió.

Afirmó que continuará usando este tipo de vestuarios si la ocasión lo amerita y espera no hacer más grande la polémica surgida tras el show acústico que ofreció como integrante de OV7 el pasado domingo.

OV7 ofreció un concierto acústico el pasado fin de semana. (Foto: redes sociales)

La agrupación se presentó de manera remota y por primera vez desde que inició la cuarentena por coronavirus a inicios de este año.

Este fue el primer concierto que OV7 ofreció en esta modalidad y que desató varias críticas, como el costo elevado del acceso, las fallas técnicas y hasta el distanciamiento notorio entre los integrantes, provocado, quizá, por la disputa que vivieron hace casi un año por el manejo del dinero.

