El anti-grito de mujeres en Tijuana: colectivos feministas pintaron el CECUT en protesta por los feminicidios

Alrededor de las 19:00 horas, grupos feministas se reunieron a las puertas del CECUT para denunciar el aumento de los feminicidios (Video: Twitter)

Este martes 15 de septiembre, en el marco del 210 Aniversario del Grito de Independencia, colectivos feministas se manifestaron en la explanada del Centro Cultural de Tijuana (CECUT), en el estado de Baja California, y pintaron parte de las instalaciones en señal de protesta por el alto número de feminicidios que se registran en la ciudad fronteriza.

Según informaron medios locales, las personas que se reunieron frente a la institución defendieron que Tijuana no tenía “nada que celebrar” durante estas fiestas patrias, al ser el municipio que encabeza las cifras nacionales de violencia contra la mujer.

Con colores verdes, violetas y negros, las manifestantes dibujaron en el suelo de la explanada y en el Domo Imax del CECUT pintas en las que se leían consignas como “México Feminicida”, Cuna de violadores", “Búsquenlas”, o “Golpeador de Mujeres”. Una protesta que denominaron el “anti-grito”.

Las manifestantes señalaron que Tijuana no tenía "nada que festejar", ya que entre enero y julio fue junto con Ciudad Juárez, en Chihuahua, el municipio de México en el que se registró un mayor número de feminicidios (Foto: Twitter)

La acción generó distintas reacciones en redes sociales. Aunque algunas personas criticaron que se coloreara la fachada blanca del edificio cultural, la mayoría de los usuarios apoyó a las manifestantes al entender que quisieron visibilizar un mensaje que continúa ignorándose.

“¿Y si fueron tu hij@s? ¿Tu mamá? ¿Tu hermana? No veo como no puedes estar indignado, frustrado, lleno de coraje y dolor... Se manifestaron pacíficamente y nada pasó... Dejen de llorarle al Cecut, eso se limpia y vuelve a estar igual. Pero las vidas perdidas no, indígnense por eso”, escribió la usuaria Chris Mendoza.

“En su vida han pisado el CECUT y ahí andan llorando. Las paredes se pintan, los pisos se lavan, pero a mí nadie me va a regresar a mi hermana”, agregó Renée MH.

“Imagínense si escribieran en el CECUT el nombre de todas las mujeres desaparecidas... Quizás así la gente empezaría a entender la magnitud del problema”, apuntó Alan Araiza.

(Foto: Twitter)

“Lo mejor que podría hacer el @cecut_mx es convertir sus espacios en espacios libres para exigir justicia, una intervención de la bola colectiva. Imagínenlo todo lleno de pintas y arte feminista”, comentó Paul MdC.

“Me preguntaron si me ofende que hayan hecho graffiti en CECUT, mi respuesta es: me duele, pero me duele más cada que desaparece una más y no se hace justicia, me duele saber que tengo que decirle a mis amigas pásame tu ubicación actual, TE SIGO #Nosqueremosvivas”, opinó @majosesau.

Tal y como señalaron las activistas, Tijuana lidera en número de feminicidios. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio se registraron un total de 14 casos. Esto la llevó a ocupar el primer lugar a nivel nacional, un puesto que compartió con Ciudad Juárez, Chihuahua -también con 14-. Culiacán, en Sinaloa, fue el tercero, con 10 feminicidios, mientras que Monterrey, Nuevo León y San Luis Potosí les siguieron con 9 casos cada uno.

Por estados, la entidad federativa con más casos fue el Estado de México, donde se contabilizaron 80 víctimas. En segundo lugar se encuentra Veracruz con 52 feminicidios, y le siguen la Ciudad de México con 41 casos, Nuevo León con 39, Puebla con 38, Jalisco con 33, Morelos con 25, Oaxaca y Baja California con 21 casos cada uno, y San Luis Potosí y Chihuahua con 20 cada uno.

