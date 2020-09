Video: @epigmenioibarra / Twitter.

El productor televisivo Epigmenio Ibarra subió a su cuenta de Twitter un video en donde se observa a un grupo de personas entregar en el Senado de la República, cajas con los 2 millones de firmas que se lograron obtener para solicitar la consulta ciudadana en donde se pregunte a la gente si quiere que se lleve a juicio o no, a los ex presidentes mexicanos del periodo neoliberal.

“Dónde está la TV? Donde la prensa? Donde los columnistas,los presentadores de radio y TV? Que fue de la comentocracia? Hicieron vacío informativo al inédito esfuerzo ciudadano Pronosticaron un fracaso No están aquí en el @senadomexicano donde se entregaron 2millones de firmas”, escribió en redes sociales.

Este miércoles el comunicador Carlos Loret de Mola, publicó en El Universal la columna “El presidente se queda sin pueblo”.

“El presidente no pudo vender 3 millones de cachitos de la rifa del avión y no pudo juntar 2 millones de firmas para convocar a una consulta ¿Dónde está el pueblo?”, dice su texto.

Para el columnista el respaldo del presidente tendría que verse en estos dos proyectos, los cuales consisten básicamente en que los ciudadanos los aprueben de manera explícita con una firma, en el caso del juicio, o con la compra de un boleto de 500 pesos, como sucedió con la rifa.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este martes a la Cámara de Senadores una propuesta para convocar a un referéndum para consultar al pueblo si quiere que se investigue y, de ser el caso, se castigue a sus cinco antecesores por casos de corrupción.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, de acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, es la propuesta de pregunta de López Obrador.

El mandatario mexicano se dijo satisfecho con que un grupo de ciudadanos se haya organizado para reunir las formas necesarias para presentar la solicitud, y aunque aseguró que se juntaron alrededor de 2 millones, poco más de las que se pide como requisito, él presentará la solicitud pues este martes vence el plazo.

“Quiero comentarles que es muy satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta, la información que tengo es que si van a tener hoy las firmas que se requieren, que ya están ordenando las firmas y que ya van cerca de 2 millones de firmas de ciudadanos, de todas formas , porque hoy vence el plazo, considere importante presentar también este escrito, la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos”, indicó el mandatario.

El séptimo punto del documento aborda precisamente el mandato del panista Felipe Calderón, cuya gestión es duramente criticada.

“Desde el inicio de su sexenio Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar, supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de la bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México”, se apunta.

El productor anteriormente fue señalado por el ex presidente Felipe Calderón como "Coreógrafo del régimen”, al acusarlo de ser dueño del sitio para enjuiciar a ex presidentes.

En una publicación que realizó Calderón Hinojosa citó a un usuario quien mostró capturas de que la página juicioexpresidentes.mx se encontraba registrada a nombre de Ibarra e incluso resaltó el hecho de que este mismo dominio de internet estuviera ligado a cuentas en Tel Aviv, Israel.

“Parte del circo: el sitio juicioexpresidentes.mx está registrado por un coreógrafo del régimen, Epigmenio Ibarra, ¿con cuentas registradas en Tel Aviv, Israel?”, comentó el ex funcionario.

En la carta de solicitud de la consulta que presentó ante el Senado, López Obrador en 15 puntos argumenta por qué se debe de preguntar a la población si quiere enjuiciar a los ex presidentes del periodo neoliberal, y asegura:

“Nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque, como lo he afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza”, postuló el presidente de México en su carta.

