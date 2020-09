Así fueron los Gritos de Independencia en los estados de la República Mexicana

Así serán los Gritos de Independencia en los estados de México durante la pandemia por COVID-19 (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

El Grito de Independencia por parte del poder ejecutivo federal no ha sido cancelado desde 1847, año en que las tropas estadounidenses ocuparon la Ciudad de México durante la Guerra México-Estados Unidos. 2020 no será la excepción, pues aunque no habrá festejos públicos ni grandes masas en la Plaza de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo realizará por medio de la televisión pública, la radio y las redes sociales oficiales.

Anualmente, el presidente toca por la noche una campana que se alza en el Palacio Nacional a fin de recordar el llamado a las armas que hizo Miguel Hidalgo para iniciar la lucha y lograr la independencia de España, donde cierra con el grito “¡Viva México!”.

Desde las 22:45 inicia transmisión en vivo de la Ceremonia del Grito de Independencia con la escolta de la bandera por el Heroico Colegio Militar en el salón de recepciones de Palacio Nacional, seguido del grito, el toque campana y la “llama de la esperanza”, así como el himno mexicano por parte de la Banda de Música y Coro del Ejército Mexico, para finalizar con fuegos pirotécnicos.

La mayoría de las ceremonias oficiales por el Grito de Independencia en los Estados será a través de internet (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El festejo también se trasladó a los estados, donde el tradicional Grito de Independencia seguirá, en muchos casos, el ejemplo del ejecutivo federal, haciendo sus transmisiones de la ceremonia a través de las redes sociales, la televisión o la radio.

Tal es el caso de Aguascalientes, donde se impuso una ley seca durante los días patrios. En el evento únicamente se le podrá ver al gobernador Martín Orozco Sandoval junto a su gabinete y el Ejército.

En Baja California Colima, Morelos, Sonora, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Nayarit, San Luis Potosí y Chiapas se seguió el mismo ejemplo de las transmisiones online, lo mismo que en Baja California Sur, donde se suspendió también el desfile conmemorativo, al igual que en Guerrero; así como en Campeche, donde se realizará el desfile sin acceso al público.

El gobernador del estado realizó su discurso de independencia a través de las redes sociales

En la Ciudad de México implementaron ley seca en alcaldías como Iztapalapa, Magdalena Contreras o Xochimilco, al igual que los municipios de Huixquilucan y Nezahualcóyotl del Estado de México, así como en todo el estado de Michoacán.

En Querétaro también se impuso la ley seca, pero ahí, además, fue cancelada la ceremonia oficial, aunque a través de la Secretaría de Cultura habrá un festejo austero en línea. Nuevo León también canceló definitivamente el Grito.

Así lució el Palacio de Gobierno del EdoMex durante la ceremonia de Independencia (Foto: @alfredodelmazo)

En Chihuahua, por su parte, suspendieron los eventos masivos, pero el desfile se realizará, aunque sin acceso público. En Durango se realizó el evento del Grito de Independencia sin acceso al público, pero con la presencia del gobernador José Rosas Aispuro.

Destacó el Águila Juarista, símbolo nacional a partir de la restauración de la república y la lucha invasión dirigida por los liberales (Foto: Cuartoscuro)

En Hidalgo, se preparó una transmisión especial para el Grito de Independencia, mientras que la gente pudo presenciar una ceremonia con drones desde la comodidad de sus casas, perfectamente visibles desde sus azoteas.

Jalisco, por su parte, cerró las puertas de la ceremonia a sus pobladores, pero rindieron homenaje a los trabajadores de la salud que han estado al frente de la lucha contra el COVID-19 en el estado.

Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Puebla realizarán sus respectivas ceremonias a puerta cerrada: en este último estado, se hará un espectáculo que podrá consultarse a través de las redes sociales.

