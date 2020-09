Tramo tres del Tren Interubano estará a cargo de la CDXM; faltan 9,000 millones de pesos para obras, dice Sheinbaum

Foto: Archivo

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el gobierno de la Ciudad de México se hará cargo del tramo tres del Tren Interurbano México-Toluca, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) regresara parte de la obra.

Reveló que para llevar a cabo las obras necesarias del tren faltan alrededor de 9,000 millones de pesos.

“Son más o menos 9,000 millones de pesos lo que falta, de los cuales hay un contrato que viene desde la administración anterior de SCT que ha tenido una revisión muy, muy exhaustiva y de ese contrato todavía quedan cerca de una amortización de alrededor de 9,000 millones de pesos, que tiene que hacer la empresa que estaba encargada de la construcción. Entonces adicionales son cerca de 8,000 millones, más los 1,000 millones de pesos”, explicó durante su conferencia de prensa.

La mandataria detalló que una vez que la SCT regresó una parte de la obra del Tren a la capital, ésta se encargará de la obra civil de la tercera fase, las estaciones y la adecuación de Observatorio.

Foto: Archivo

“El año pasado nosotros habíamos acordado con la SCT que ellos harían completamente la obra. Ahora, nuevamente nos pidieron el apoyo, entonces ya el gobierno de la CDMX se va a hacer cargo de una parte importante del tramo 3 que tiene que ver con la estación de Santa Fe –que está muy cerca del centro comercial de Santa Fe– y el tramo de construcción que va hacia esa línea, después viene otra parte que viene de Santa Fe hasta el Metro Observatorio que también la haríamos nosotros”

De igual manera, señaló que se construirá una estación adicional que estará en el pueblo de Santa Fe, pues en el proyecto original, el tren pasaba por el pueblo de Santa Fe, pero no había una estación en él para sus habitantes.

Además, dijo que la SCT también realizará un puente atirantado para no dañar la Ermita de Vasco de Quiroga, la cual será restaurada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Cabe recordar que el pasado viernes, la mandataria capitalina, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizaron un recorrido por las obras del Tren Interubano.

Foto: Tw/@JuanRodolfo_SG

Durante esa reunión, López Obrador pidió acelerar los trabajos de la obra, a fin de poder adelantar un año la fecha de entrega, es decir en 2022.

El mandatario hizo esta petición, luego de que el subsecretario de Transportes, Carlos Alfonso Morán, anunció que, “sin duda”, el tren sería puesto en operación en diciembre de 2023.

Asimismo, estimó que tendrá una inversión final de 90,000 millones de pesos, aunque originalmente se tenían contemplados 30,000 millones de pesos.

“Que se haga un esfuerzo, es un exhorto para que podamos terminar antes de lo programado, porque se está pensando en el 2023 y por qué no a finales del 2022. No es para picarlos o cucarlos, como dicen en mi tierra, pero el aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022. ¿Por qué no inauguramos a finales del 2022 este tren, si nos aplicamos, si ya están los recursos, si tenemos las empresas, ya están los materiales prefabricados, ya están los trenes”, destacó.

Por su parte, según Morán, esta obra no solo será “de lo más moderno sino con uno de los sistemas de control de vanguardia”.

