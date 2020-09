“Hay una némesis entre AMLO y Calderón”: Lorenzo Córdova negó que enemistad influyera en el INE para negar registro a México Libre

El consejero presidente del INE mencionó que no recibió ninguna instrucción del presidente de la República, quien también ha criticado al organismo electoral. (Foto: Cuartoscuro/Especial)

Después de que México Libre, la organización liderada por la ex candidata a la presidencia, Margarita Zavala, y el ex presidente, Felipe Calderón, se quedara sin su registro como partido político, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Cordova, aclaró que en la determinación no influyó la enemistad que el ex mandatario tiene con el actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

En un foro virtual organizado por el diario Milenio sobre las elecciones del próximo año, Cordova destacó que los verdaderos argumentos en contra de esta nueva organización fueron las irregularidades y “violaciones al estricto proceso de fiscalización” que se cometieron, por lo que minimizó a quienes argumentan presiones por parte del presidente López Obrador.

“Hay una némesis y una discusión pública muy acentuada entre el presidente de la República y el ex presidente Calderón, pero esas no son valoraciones que haya hecho el INE, son valoraciones más bien políticas y de contexto”, comentó Córdova, quien también destacó que el actual mandatario ha criticado al organismo electoral en reiteradas ocasiones.

Si bien resaltó el hecho de que la actuación del INE fue “objetiva e imparcial”, igualmente reconoció que las constantes críticas y señalamientos hacia la autoridad electoral deslegitiman su labor.

El INE no concedió el registro por irregularidades en el proceso de fiscalización. (Foto: INE/Cuartoscuro)

El 10 de septiembre, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador habló sobre este tema y señaló a Calderón por responsabilizarlo sobre la decisión que el INE tomó en torno a México Libre.

“Ahora que no le dieron el registro a Felipe Calderón, bueno, al partido que él promueve y que su esposa es la dirigente, de inmediato a culparme. No soy igual a ellos, no somos iguales. Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta. Hay algo que se llama congruencia y no me gusta la hipocresía en política, detesto a los políticos hipócritas”, dijo el mandatario mexicano.

Además, aprovechó para explicar que él no manda decir las cosas, ni da “línea” para que no lo culpen, refiriéndose a los señalamientos que ha hecho Calderón sobre la decisión del INE.

“Era una opinión porque yo tengo que cuidar mucho de que no se use lo de antes, la llamada línea, ‘ya dijo el presidente’, el hablar en nombre mío. Yo no mando a decir las cosas, yo las digo, no tengo palomas mensajeras ni mucho menos halcones, entonces para que no me culpen”, subrayó.

Unos días antes, el mandatario mexicano ironizó al aconsejar al ex mandatario Felipe Calderón, protestar pacíficamente luego de que INE le negara el registro como partido político a su agrupación México Libre.

(Foto: Cuartoscuro)

“Si Felipe (Calderón) se robó la Presidencia de la República, ¿cómo no va a poder obtener el registro como partido si está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos?”, sentenció el mandatario luego de considerar que la decisión del INE “es un triunfo del pueblo de México” y a la fuerza de la opinión pública.

Cabe recordar que el INE le negó el registro a México Libre debido a anomalías en el 8.2% de sus ingresos, los cuales se realizaron a través de una aplicación de cobro digital con la que únicamente es posible ver los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito de quien paga y no su nombre completo, dato necesario para que se respetaran los lineamientos del INE.

Por lo tanto, el siguiente paso para México Libre es recurrir a la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, proceso que ya puede realizar; sin embargo, es importante tener en cuenta que para llevar a cabo este procedimiento únicamente cuenta con cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite es el próximo martes 15 de septiembre.

En el caso de que no se lleve a cabo este proceso, el ex presidente de Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, invitó tanto a Felipe Calderón como a Margarita Zavala a volver a las filas del partido con el objetivo de crear un fuerte contrapeso contra el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

