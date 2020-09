Tras rechazo del INE a México Libre, invitaron a Felipe Calderón y Margarita Zavala a volver al PAN

Calderón aseguró que se entregaron todos los recibos y documentos que justificaban las donaciones hechas a Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) negara el registro de México Libre como partido político, el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) Gustavo Madero, invitó tanto a Felipe Calderón como a Margarita Zavala a volver a las filas del Partido Acción Nacional (PAN) con el objetivo de crear un fuerte contrapeso contra el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Destacó que aunque hay mucha gente que hoy en día apoya al presidente, también hay una buena cantidad de ciudadanos que ha mostrado su preocupación por el estado del país. Por ello, consideró que es necesaria una mejor representación de oposición en el Senado de la República.

“Es importante la configuración del tablero político electoral, que no se a disperso y que no se divida la oposición y que se puede buscar entendimientos y acuerdos”, señaló el senador durante el Noticiero con Jesús Martín Mendoza.

Señaló que haría todo para que si la negativa contra la organización persiste, ambos políticos acepten la invitación.

Yo le hago un llamado a Felipe Calderón y a Margarita Zavala y sí se animan, yo les pongo el tapete rojo y barro el tapete rojo para que entren por la puerta grande

Tras la decisión de la autoridad electoral, en redes sociales se desató una campaña para exigir justicia por la organización. Calderón calificó esta acción en su cuenta de Twitter como una injusticia, pues asegura que se entregaron todos los recibos y documentos que justificaban las donaciones hechas a Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (nombre oficial de la organización). México Libre realizó un video en el que muestran diversas aportaciones y explican como se llevaron a cabo la recaudación de las mismas.

El INE anunció la multa de 2.3 millones de pesos a México Libre por irregularidades. (Foto: Cuartoscuro)

Las donaciones se habrían recibido por medio de un dispositivo de la aplicación Clip, el cual es utilizado para hacer transferencias bancarias. La organización asegura que para que la autoridad electoral pudiera identificar cada una de las transferencias bancarias le fueron entregados hasta cuatro documentos con datos sobre las mismas.

Anteriormente, el INE anunció la multa de 2.3 millones de pesos a México Libre por irregularidades. Señaló que fue por no presentar muestras de los servicios contratados, las credenciales de elector de los aportantes y recibir poco más de un millón de pesos de personas no identificadas.

El dictamen de Fiscalización del Consejo General del INE, consultado por El Universal, detalló que las irregularidades serán puestas a discusión y votación para determinar si se recibieron o no dichas aportaciones. Además de que podría darse vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE).

De acuerdo con una declaración que personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE le dio al portal informativo Animal Político, México Libre habría recabado más de 1 millón de pesos a través de operaciones con una plataforma bancaria que se usa en establecimientos para realizar cobros con tarjetas de crédito y débito por medio de una terminal vinculada a smartphones o tabletas.

Ciro Murayama y Felipe Calderón (Foto: Reuters/Cuartoscuro)

En redes sociales comenzó un debate entre el ex presidente mexicano y el consejero Electoral del INE, Ciro Murayama, quien pidió al ex presidente que no tergiversara la información, pues de antemano sabía que las operaciones en Clip no eran aceptadas por la institución.

Sin embargo, Calderón argumentó que la dependencia no declaró con tiempo que no validaría esos donativos. Adjunto a su post un documento de junio del 2020 donde el INE apunta que las aportaciones hechas con la aplicación sí serían tomadas en cuenta.

Hasta ahora la negativa del registro se mantiene, pero en sus cuentas oficiales México Libre anunció que impugnará la decisión con el objetivo de que su caso sea reconsiderado por las autoridades electorales.

