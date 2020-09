Murayama pidió a Calderón que no tergiversara información en torno a donaciones de “Clip”

Ciro Murayama y Felipe Calderón continuaron discutiendo esta tarde por Twitter sobre las donaciones realizadas a México Libre por medio de "Clip" (Foto: Reuters/Cuartoscuro)

El Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral México (INE), Ciro Murayama, pidió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa que no tergiverse lo que dijo el pasado agosto de 2019, referente a los acuerdos en donde se estableció que las donaciones a través del servicio “Clip” no serían válidas.

Esto, luego de que el INE negara el registro a la organización México Libre, encabezada por Calderón y su esposa Margarita Zavala, como partido político debido a anomalías en el 8.2% de sus ingresos, relacionados a “Clip”.

Tras ello, Calderón expresó su inconformidad a través de redes sociales, señalando que el INE no había declarado con tiempo que no validarian tales sumas de dinero.

“@CiroMurayamaINE dice que desde 2019 @INEMexico acordó que CLIP no era válido. ¿dónde está ese acuerdo? Al contrario, todavía el 16 junio 20, INE lo seguía validando, y lo que pedía eran más datos de la cuenta del aportante, con quien podían verificar el donativo o con la @cnbvmx”, acusó Calderón el 7 de septiembre, junto a un oficio de errores y omisiones.

(Foto: Twitter/@CiroMurayamaINE)

En el documento adjunto, emitido en junio de 2020, señala que las donaciones de “Clip” que suman 606,000 pesos, serían tomadas en cuenta al presentar documentos que permitieran identificar que las aportaciones provienen de una cuenta personal.

Al rebasar el equivalente a 90 UMA, las donaciones con los recibos que iban del 449 al 473, debían ser identificados con información sobre los donadores, ya que los comprobantes de “Clip” carecen de dichos datos, situación que podría prestarse a financiamiento ilegal.

Sustentado en dicho tal documento, el expresidente aseguró que México Libre había entregado la copia de credencial para votar, carta bajo protesta de decir verdad, geolocalización de la transferencia y voucher con los últimos 4 dígitos visibles de la tarjeta bancaria de cada uno de los donantes.

“Al final, incluso exhibimos copia de la tarjeta de crédito de casi todos los donantes, @INEMexico simplemente ignoró todas estas evidencias, y se faltó a la verdad cuando se dijo que era financiamiento “opaco”. ¡¿qué más claridad en la identidad de los donantes se podía tener?!”, dijo a través de Twitter.

(Foto: Twitter/@CiroMurayamaINE)

Apuntó que “Clip” es una transferencia electrónica bancarizada, “reconocida por la ley y por las autoridades financieras, verificable y segura”, la cual fue complementada con los datos de los donantes.

No obstante, este 9 de septiembre, Ciro Murayama le pidió que no tergiversara la información, puesto que desde hace más de un año, el INE había informado que Clip no permitía identificar al donante, por lo que al carecer de dicha información no serían considerados.

Recordó que incluso el 21 de agosto de este año el INE acordó en el documento INE/CG196/2020 multarlos y posteriormente México Libre hizo una impugnación.

Tras ello, el expresidente contestó a Murayama que no lo estaba tergiversando.

“Ha insistido que nos dijo que CLIP no era válido. Tweet 5/09: ‘Desde la revisión de agosto de 2019 el @INEMexico advirtió a México Libre que no eran válidas las aportaciones por ‘clip’. 6/09:’jamás se aceptaron como válidas las transferencias por clip'”, dijo Calderón.

Momentos más tarde, el Consejero reiteró que el INE multó a México Libre en agosto por recaudar dinero sin datos del aportante, e incluso adjuntó el acuerdo oficial que más tarde la organización impugnó en torno al tema de Clip.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Exigen justicia para México Libre: estas son las pruebas que ofreció la organización de Felipe Calderón tras la negativa del INE

Niegan registro como partido político a México Libre, organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala

Del “Haiga sido como haiga sido” a “Que vaya con sus amigos de la OEA”: las frases que reavivaron el añejo conflicto entre López Obrador y Calderón