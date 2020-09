“Que se atengan a las consecuencias, el pueblo ya no se va a dejar, se les demostró”: el amenazante mensaje de un diputado del PAN tras los fatales sucesos en La Boquilla

El presidente muestra las declaraciones del diputado local, Jesús Valenciano, sobre conflicto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este viernes sobre el conflicto que prevalece en la presa “La Boquilla”, cerca de la ciudad de Delicias, en el estado de Chihuahua.

El mandatario nacional pidió a la población que no se deje engañar, pues diversos grupos políticos y asociaciones de agricultores están manipulando el tema para favorecer a otros intereses.

Ante este contexto, AMLO mostró un video en el que se observa al diputado del PAN, Jesús Valenciano, haciendo una serie de declaraciones en torno a las protestas que esta semana dejaron a una mujer asesinada.

“Venimos a notificarles del acuerdo de hoy y, en caso de que no accedan a retirarse, entonces que se atengan a las consecuencias, el pueblo de Chihuahua no se va a dejar y ya se les demostró en la presa La Boquilla”, señala Valenciano en el video exhibido en Palacio Nacional.

De igual forma, el titular del Ejecutivo acusó a políticos del PRI y del PAN de tener prósperos negocios con el agua y de manipular a los pobladores para satisfacer sus intereses personales.

Agricultores chocan con miembros de la Guardia Nacional mexicana durante una protesta contra la decisión del gobierno mexicano de desviar agua de la represa La Boquilla a Estados Unidos REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El mandatario insistió que Chihuahua no se quedará sin agua e incluso señaló que otras entidades ya han aportado su parte correspondiente del líquido para poder pagar la deuda con Estados Unidos.

“Hemos insistido que no falte el agua, que no van a quedarse sin agua. No se dejen manipular porque los que encabezan este movimiento son gente muy afortunada en toda la extensión de la palabra”, comentó.

Frente a los medios de comunicación, López Obrador mostró una lista de funcionarios que presuntamente están ligados a la protestas contra la entrega de agua de las presas a Estados Unidos.

De acuerdo con la información de AMLO, “el principal incitador de la violencia en las manifestaciones” es Ismael Pérez Pavía, Alcalde de Meoqui. Segundos después, señaló a Arturo Zubia Fernandez, Alcalde de Camargo y Eliseo Compean Fernandez, Alcalde de Delicias, funcionario acusado de encabezar el contingente que atacó a campesinos el 8 de septiembre.

También fueron señalados Jorge Aldana Aguilar, presidente del módulo de riego 1 de agua; Velia Aguilar Armendariz, exdiputada del PAN y el diputado panista Mario Mata Carrasco.

Agricultores sostienen un tronco de madera mientras intentan abrir una puerta para ingresar a la represa La Boquilla durante una protesta REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Al ser cuestionado sobre líderes agrarios, López Obrador dio a conocer los nombres de Salvador Alcantar Ortega, líder del Movimiento de Productores y Agricultores del Estado; así como el militante panista Agustín Jaome Ramírez y el Alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez.

Sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), AMLO exhibió a los gobernadores César Duarte, Fernando Baeza Meléndez y José Reyes Baeza Terrazas. De igual forma, señaló a Héctor Baeza Terrazas, exalcalde de Delicias; y Jaime Rodríguez Carrasco, Alcalde de San Francisco de Conchos.

Al final, López Obrador recordó que el pasado 9 de septiembre, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, había culpado a políticos de Chihuahua de haber provocado la violencia durante la protesta en la presa “La Boquilla”.

