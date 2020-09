Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet y preguntas del 11 de septiembre para secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el viernes 11 de septiembre.

PARA PRIMERO DE SECUNDARIA:

Matemáticas: Gráficas.

¿Qué materiales necesito?

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Matemáticas de 5°, se explica a partir de la página 144.

Para reforzar lo aprendido te invitamos a realizar los ejercicios de tu Cuaderno del estudiante.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En este video encontrarás información que te ayudará a interpretar y construir gráficas de barras.

1. ¿Cómo crear conocimiento?

En este video verás un experimento que puedes realizar en casa.

2. La casa de la ciencia: Microbios

En el siguiente video encontrarás información que te servirá para practiques lo aprendido representando los datos través de una gráfica.

3. Gráfico de barras

Lenguaje: Para conocer más de ti.

¿Qué materiales necesito?

Para conocer más, consulta el libro de texto de Español de 6°, se explica el tema a partir de la página 18.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás la biografía de dos artistas que amaban lo que hacían.

1. BIOGRAFÍA DE FRANCISCO GABILONDO SOLER “CRÍ-CRÍ”

2. Historias de vida - Leonora Carrington

En estos videos se presentan dos autobiografías de mujeres mexicanas muy especiales y tenaces.

3. FRIDA KAHLO

4. Soraya Jiménez, la primera campeona olímpica mexicana

Geografía: Latitud y longitud.

¿Qué materiales necesito?

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Geografía de 5º, se explica el tema de la página 30, y en la página 191 y 192 puedes observar los planisferios con los paralelos y los meridianos. En el Atlas de Geografía del Mundo de 5° se aborda el tema a partir de la página 72.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información sobre la ubicación de los países y sus características

1. Adivina dónde se ubican los países en el mapa.

2. ¿Qué país es? Challenge países del mundo M Datos Curiosos.

En estos videos encontrarás información para saber cómo localizar a los países en un mapa, a través de las coordenadas geográficas.

3. Forma, medida y representación de la tierra.

4. Lectura de un mapa.

5. Puntos, líneas y círculos imaginarios.

Química: ¿Qué material es mejor?

¿Qué materiales necesito?

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Ciencias Naturales de 6º, se explica el tema a partir de la página 84.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos conocerás algunas propiedades de los materiales, con el fin de que puedas argumentar y tomar decisiones para satisfacer necesidades.

1. Experimentación con la dureza, flexibilidad y permeabilidad. Concepto.

2. Los materiales que nos rodean (2) Materiales flexibles, rígidos, permeables, aislantes, e impermeables.

En estos videos verás algunos ejemplos de productos que representan algunas propiedades.

3. Chicle orgánico, estilo maya.

4. Fibra de carbono

En este video verás el procedimiento que se lleva a cabo para hacer un juguete.

5. How To Make a Car - Powered Car - Very Simple

Artes: Teatro en casa.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video:

En este video encontrarás la representación de una obra de teatro que te hará sentir y reflexionar.

1. Conciencia Social. Segundo Lugar. 3ª. Muestra de Teatro...





MÁS DE ESTE TEMA:

SEP Aprende en Casa II: clases en internet del 25 de agosto

Ciclo escolar SEP 2020-2021: guía definitiva para el regreso a clases

SEP: estos serán los días de vacaciones y feriados del calendario del ciclo escolar 2020-2021