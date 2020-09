López Obrador anunció el reinicio de la construcción de la termoeléctrica de Morelos: operará a finales de 2020

Manuel Bartlett, director de la CFE, puntualizó que el proyecto es importante para el estado de Morelos (Foto: Presidencia)

El Proyecto Integral Morelos (PIM) es una obra que data del 2012 y la cual se retomó el actual gobierno, después de que se sometiera a consulta en febrero del 2019. Es una obra que faltan poco para concluirse y comience a operar, ésta generará la energía eléctrica a todo el estado de Morelos.

En el proyecto se destinarán alrededor de 20,000 millones de pesos. Lo cual contempla la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, Morelos; un gasoducto de 150 kilómetros que atravesaría Tlaxcala, Puebla y Morelos y un acueducto desde Cuautla, con una longitud de 10 kilómetros. Se prevé que comience a operar a finales del presente año.

Los pobladores de la zona han indicado riesgos y daños que generaría la obra e interpusieron amparos, por lo que se podía continuar con el proyecto.

Cabe señalar que después de que se realiza la consulta y la población da el aval de que se realice el proyecto, ejidatarios de la zona interpusieron amparos, en los que indicaron que el proyecto significa una disminución en caudal del riego.

Olga Sánchez Cordero informó que ya están resueltos los asuntos legales de la termoeléctrica (Foto: Presidencia de México)

En la conferencia matutina de este jueves 10 de septiembre, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, explicó que en relación con la situación legal que “ya están resueltos jurídicamente todos juicios de amparo y se puede continuar con el proyecto”

Entre los asuntos que se demandaban, en dos de ellos implican la suspensión definitiva de la obra, por lo que el gobierno realizó pruebas de hidrología forense, “que determinaron que el proyecto no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego”, dijo la secretaria de Gobernación.

Agregó: “los dos amparos relacionados con el nivel de suministro de agua se sobreseyeron, en lo principal y fue confirmada esta resolución por el juez de distrito por el tribunal colegiado de circuito, ya que no hubo una afectación a los derechos de los ejidatarios”.

Al no existir ninguna suspensión, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) otorgó permisos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para continuar con el proyecto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su gobierno no dejará de obras inconclusas (Foto: Presidencia)

De acuerdo con el gobierno, la entidad de Morelos no genera su propia energía eléctrica y por lo cual justifican en necesaria la termoeléctrica.

Manuel Bartlett, director de la CFE, puntualizó que la planta de generación eléctrica en el estado es importante. “Se trata de la instalación de una planta que se llama ciclo combinado, lo cual es una planta que genera electricidad a través de un combustible, en este caso es gas, además utiliza el vapor que deriva de ese proceso”.

La inversión sólo en la planta eléctrica es de USD 616 millones, de acuerdo con el tipo de cambio actual significan 13,070 millones de pesos, es decir, el 65% de la inversión total del proyecto (20,000 millones de pesos).

En el 2012 se estimó una inversión de USD 1,600 millones y de acuerdo con el tipo de cambio promedio en ese año significaban 20,640 millones de pesos.

En el proyecto son diversas las áreas que se están atendiendo, como el mejoramiento de la infraestructura (Foto: Presidencia)

El titular de la CFE consideró que es un proyecto importante por lo que está creciendo el estado de Morelos.

Adicionalmente, también se destinarán 125 millones de pesos en obras de productividad y desarrollo social. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) destinará como parte del programa de mejoramiento urbano y programa de reconstrucción entre 2019 y 2020 han destinado cerca de 9,905 millones de pesos.

Para 2021 continuarán trabajando en 10 municipios que son las inmediaciones del proyecto para lo que destinarán 942.6 millones de pesos.

En tanto, López Obrador refirió que “son de estas obras que heredamos emproblemadas, y que no podemos omitir que se trata de inversiones […] Un distintivo de este gobierno va a ser el que no vamos a dejar ninguna obra en proceso. No vamos a dejar un tiradero de obras, como lo que recibimos”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El gobierno de México comprará toneladas de carbón para termoeléctricas

En plena pandemia por coronavirus, CFE deja a medio millón de mexicanos sin luz por falta de pago

Estatal energética mexicana quiere alza de precios para rivales