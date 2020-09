En qué consiste el polémico mecanismo del SAT para fiscalizar a los contribuyentes con imágenes

Foto: Cuartoscuro

El Paquete Económico 2021 busca darle más herramientas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fiscalizar a los contribuyentes. Con ello se permitiría la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas como videos y fotografías para tener “comunicación permanente con el contribuyente”.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que esta propuesta, incluida en el paquete fiscal para el 2021, puede ser usada por sectores como las aduanas, pero no contra los ciudadanos.

De ser aprobada la propuesta, el video y las fotografías se sumarían al uso del buzón tributario, el correo electrónico, sellos digitales, los datos biométricos y la página de internet que el SAT usa para desempeñar su labor. La información recabada a través de imágenes quedaría reservada en manos del sistema.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aclaró que este nuevo mecanismo no busca limitar la privacidad e intimidad de las personas, sino combatir la corrupción y la defraudación fiscal.

“Frecuentemente en esquemas de defraudación fiscal se dan direcciones inexistentes, por ejemplo, un terreno baldío donde debería haber una fábrica. La propuesta consiste en que se pueda comprobar por medio de una fotografía que esto efectivamente no es así”, aclaró en su cuenta de Twitter.

“Este mecanismo no busca, de ninguna manera, limitar la privacidad e intimidad de las personas, sino combatir la corrupción y la defraudación fiscal”, aseguró.

Para permitir el uso de estos dispositivos y dar constancia de los hechos detectados por la autoridad en sus inspecciones de fiscalización, el SAT pide que se modifique el primer párrafo del Artículo 45 del citado Código Fiscal de la Federación, el cual establece las obligaciones de los contribuyentes cuando reciban a sus visitadores.

De acuerdo con la propuesta, ahora estos visitadores podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal.

López Obrador señaló que “se tiene que aclarar cuál es el propósito, no hace falta espiar en las casas, es muy sencillo estar pendiente para que los que tenían privilegios e influencias, que no pagaban impuestos, que paguen. No hace falta ir a espiar al pequeño contribuyente, ese siempre ha sido responsable”.

Cabe recordar que el pasado martes 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda presentó el Paquete Económico 2021 a la Cámara de Diputados, el cual deberá ser revisado y aprobado por Diputados y Senadores antes de finales de año.

Dicho paquete se compone de tres elementos: los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

A un día de haberlo entregado, el titular de Hacienda aseguró que ya hay señales que apuntan a una recuperación económica tras los estragos derivados de la pandemia.

El funcionario recordó durante la mañanera que la “crisis económica inusual” derivada de la emergencia sanitaria no es exclusiva de México, ya que afecta a muchos gobiernos de otros países que “de manera deliberada decidieron cerrar la economía para evitar contagios”.

Herrera reiteró la postura de López Obrador de destinar los apoyos para sortear la crisis a los sectores más vulnerables y recordó que “la caída más importante de la economía fue la del segundo trimestre del 18.7%; no obstante ya hay un rebote muy importante que indica una recuperación de la economía”.

