México

Gil Mora asiste al Estadio Caliente para apoyar a Tijuana en su debut frente a Tigres

El jugador de 17 años no fue considerado por el técnico Sebastián Abreu tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

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Gilberto Mora regresó a las canchas tras la lesión que lo dejó más de dos meses fuera (X@Xolos)
Gilberto Mora seguirá en Tijuana mientras cumple la mayoría de edad. (X@Xolos)

Gilberto Rafael Mora no abandonó a sus compañeros de Tijuana en su primer duelo contra los Tigres de la UANL, correspondiente a la fecha uno del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx celebrado en el estadio Caliente, inmueble con aforo para 29 mil 533 espectadores.

Mediante un video se observa a Gil Mora desde la tribuna del arco norte mientrasse lleva a cabo el juego de los Xolos de Tijuana en la categoría sub-21. Posteriormente, bajó a la cancha para acompañar al primer equipo en su calentamiento previo al partido contra los Felinos.

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Morita se reincorporó a las filas de la Jauría después de su brillante actuación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana de Futbol. En su regresó a los entrenamientos el miércoles 15 de julio su equipo lo recibió entre aplausos por convertirse en un jugador histórico para el futbol nacional.

“La sonrisa de volver a pisar la cancha del Mictlán lo dice todo. Gilberto Mora ya está de regreso con los Perros Rojinegros tras su participación en la Copa del Mundo ¡Bienvenido a casa, Gil“, decía el mensaje que los Xolos de Tijuana le dedicaron al mediocampista de 17 años.

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Apoyo a los Xolos en su duelo contra los Tigres UANL
Apoyo a los Xolos en su duelo contra los Tigres UANL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al regresar en las últimas horas al equipo fronterizo, Gil Mora no sería considerado por el técnico, Sebastián Abreu, quien declaró en conferencia de prensa que su descanso es prioridad en la institución ya que viene de vivir un mes de mucha intensidad en la Copa del Mundo.

Gil (Mora) no va a estar (en el partido) porque se reporta hoy (ayer). Entonces, claramente viene de diez días de descanso, de bajar obviamente todo lo que fue el nivel de intensidad, de adrenalina, de emociones, de todo lo que le está tocando vivir ahora, porque obviamente ahora ya es un reconocimiento mundial", destacó el uruguayo.

Aunque Gilberto Mora se ausentó de la lista de convocados utilizó su día jueves para hacer presencia en el estadio Caliente y ser uno más de los asistentes que alentarán hasta el último minuto a los Xolos de Tijuana en su debut del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Cuándo jugaría Morita en Tijuana?

El jugador de 17 años volvió tras el Mundial 2026
El jugador de 17 años volvió tras el Mundial 2026 (X / Xolos)

El joven promesa del Futbol Nacional sumaría sus primeros minutos el viernes 24 de julio cuando los Xolos reciban a los Esmeraldas del Club León en el estadio Caliente por la segunda fecha del campeonato mexicano de la Primera División.

Histórico Mundial para Gilberto Mora

Mundial 2026 - México - Ecuador
El jugador se despidió del público con el respeto que merecían tras animar en el Mundial 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Aunque Morita no registró goles ni asistencias fue una de las caras principales de la Selección Mexicana. Entró en la historia del torneo como el segundo futbolista más joven en debutar como titular en un partido oficial, estando detrás del campeón mundial brasileño Edson Arantes do Nacimento O’Rei Pelé (1940-2022).

A nivel mediático ,Gilberto Mora se convirtió en el sexto futbolista con un incremento formidable de suscriptores en Instagram, sumando 5.7 millones, quedando detrás de figuras como Vozinha (Cabo Verde)Erling Haaland (Noruega)Cristiano Ronaldo (Portugal)Neymar Jr.(Brasil)Lionel Messi (Argentina).

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