Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán (REUTERS)

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, reapareció en redes sociales junto a Saúl Canelo Álvarez. El encuentro entre ambos boxeadores causó extrañeza entre los seguidores de ambos pugilistas, pues históricamente la familia Chávez ha tenido diferentes encuentros con Canelo; sin embargo, la relación entre ambos es de respeto y admiración.

Y es que, luego de que meses atrás Omar Chávez causó polémica por ser detenido y trasladado a un penal en Culiacán, Sinaloa, por violencia familia, su aparición con el ex campeón de los pesos medianos generó una serie de reacciones de los internautas en redes sociales.

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Fue por medio de Instagram que el Businessman compartió detalles de este encuentro entre dos figuras del boxeo mexicano. La publicación rápidamente se viralizó, en especial por la cordialidad con la que ambos peleadores convivieron.

Omar Chávez presume encuentro con Canelo Álvarez

Omar Chávez presume encuentro con Canelo Álvarez (IG/ omarchavezzbu)

En la publicación que compartió Omar Chávez se aprecia a él posando junto Canelo en una fotografía luego de compartir un día de entrenamiento. Y es que, según el hijo de Julio César Chávez, el tapatío le dio unos consejos para mejorar y continuar con su carrera en el boxeo pese a las últimas polémicas que ha protagonizado fuera del ring.

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“Siempre buscando el siguiente nivel Gracias por los consejos @canelo @caneloteam”, se lee en la publicación junto a la fotografía que ambos compartieron.

La relación entre Saúl Álvarez y la familia de Julio César Chávez es pública y ha pasado por distintos matices, principalmente marcados por el respeto profesional, la comparación constante y momentos de tensión, especialmente con Julio César Chávez Jr.

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El gran campeón mexicano suele reconocer la carrera de Canelo y lo ha apoyado públicamente en varias ocasiones. Como analista y comentarista, ha aplaudido la disciplina y el rigor del Canelo, señalando que su constancia lo llevó a la cima del boxeo mundial, aunque considera que su hijo tenía un talento natural superior, pero no la misma ética de trabajo. Chávez ha declarado: “Julio era un peleador más natural, pero Canelo, con su disciplina, superó todas esas cualidades”, llegó a mencionar en entrevistas pasadas.

Omar Chávez presumió encuentro con Canelo (IG/ @omarchavezzbu)

Omar Chávez es vinculado a proceso por violencia familiar

Luego de que Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado en Culiacán, Sinaloa, la mañana del miércoles 20 de mayo —y trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto—, la tarde de este jueves 21 de mayo se reportó la liberación del boxeador mexicano.

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De acuerdo con reportes de medios locales, como Los Noticieristas y Línea Directa, el motivo por el cual se arrestó a Omar Alonso se debió a que tenía una orden de aprehensión en su contra por no presentarse a los citatorios en la Fiscalía del Estado por una denuncia de violencia familiar.

La investigación que afronta el peleador se debe a un caso de presunta violencia familiar, su actual pareja habría sido agredida físicamente, por lo que la víctima se encargó de levantar el reporte ante las autoridades e iniciar el proceso en contra de Chávez Carrasco.

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Posteriormente, Ana Francis Chiquete, secretaria de las Mujeres en Sinaloa, compartió a la prensa local que hasta el momento no se le ha brindado ayuda a la víctima, pues ella no ha requerido el acompañamiento de este departamento; sin embargo, insistió en que se le brindará asesoría y acompañamiento local.

La mañana del miércoles 20 de mayo, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a Omar ‘N’, hijo de Julio César Chávez, en la carretera que conecta Culiacán con Navolato. El arresto se llevó a cabo a las 08:53 horas, específicamente en el kilómetro 9.5 de dicha vía, cuando el boxeador se desplazaba en su vehículo.

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Tras la detención, Omar ‘N’ fue presentado ante las autoridades correspondientes para continuar con el proceso de registro de su detención. Posteriormente, el Registro Nacional de Detenciones (RND) proporcionó información adicional sobre la situación jurídica de uno de los hijos del exboxeador.