“De 10 hemos agarrado a siete, nos faltan cuatro”: la bochornosa declaración de Cuauhtémoc Blanco que se volvió viral

El gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco tuvo un tropiezo matemático durante una serie de preguntas y respuestas con los medios de comunicación, comenzó a hablar sobre el crimen organizado y señaló que su administración habría capturado a 7 de los personajes más peligrosos de la entidad, sin embargo, las matemáticas comenzaron a fallarle después.

“Nadien(sic), ninguna administración había agarrado a 7 personajes, de 10 más buscados, ya solo nos faltan 4”, señaló el mandatario estatal, por lo que rápidamente fue objeto de mofa en redes sociales.

Los internautas no perdieron oportunidad de hacer memes sobre el hecho y hasta recordaron otro incidente matemático del ex presidente Enrique Peña Nieto cuando exclamó: “Estábamos ya por bajar acá en Oaxaca; estábamos como a un minuto, no, menos, como a cinco minutos”, al referirse al 7 de septiembre de 2017, cuando viajaba con la prensa en en el avión presidencial tras el sismo de 8.2 que sacudió al sur del país.

En otras declaraciones, Blanco Bravo, afirmó que los 10 gobernadores que abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sólo hacen “grilla” contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que la coalición del PES, Morena y el PT defenderán “a muerte” al Ejecutivo federal.

“Yo no entro al juego de estos 10 gobernadores y estamos firmes con el Presidente y lo vamos a defender a muerte”, expresó.

“Nosotros vamos a defender a muerte al Presidente de la República”, insistió Blanco Bravo y precisó que tanto el PAN como el PRI tuvieron su oportunidad en el Gobierno federal.

“La gente del PAN tuvo su oportunidad 12 años, el PRI siempre estuvo en el poder, entonces que hagan y que se pongan sus moñitos y si ellos quieren seguir con este juego y darse a notar, porque muchos van a salir, ojalá los que lleguen los investiguen bien”, dijo el gobernador de Morelos en referencia a los mandatarios estatales que terminarán su administración en 2021.

Según Blanco, la salida de los gobernadores de oposición de la Conago responde a una estrategia electoral y consideró que esa actitud se debe a que no son afines al presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso lo critican.

Cuestionado sobre si lo invitaron a salir de la Conago, Blanco respondió: “No. Yo no busco puestos. Estos personajes creo que cuando salgan de gobernadores pues van a buscar otros huesitos, a lo mejor ser senadores o diputados federales, pero yo no entro al juego de estos 10 gobernadores y estamos firmes con el Presidente y lo vamos a defender a muerte”.

Blanco Bravo sostuvo que continuará con el respaldo a las iniciativas que el presidente López Obrador ha trazado para fortalecer el desarrollo de todos los sectores económicos y sociales del país, así como aquellas enfocadas a terminar con la corrupción.

A pesar de la ausencia de estos mandatarios que representan a casi un 40 por ciento de los mexicanos con poco más del 33 por ciento del PIB, el estado de Morelos apostará a la unidad de la Conago y el dialogo con López Obrador.

