Xavier Ortiz: aparente suicidio, la muerte del miembro original del grupo musical Garibaldi

La muerte de Xavier Ortiz, uno de los miembros originales del grupo musical Garibaldi, confirmada este lunes por uno de sus ex colegas, el diputado Sergio Mayer, podría haber sido ocasionado por un suicidio.

La hermana de Ortiz, Olga, le confirmó la causa de muerte al periodista Gustavo Adolfo Infante, que lo anunció en su programa “De Primera Mano” en la cadena Imagen.

A su vez, Olga Ortiz habría confirmado por su cuenta la información a través de redes sociales. La supuesta cuenta de la mujer en Twitter (@olgaquimica) respondió a una usuaria que se preguntaba las razones de la muerte de Xavier.

“Mira, soy su hermana y muy a mi pesar, te digo que se suicidó. Estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero, estamos sorprendidos. Voy rumbo a Guadalajara”, expresó la supuesta familiar de Ortiz.

Luego, en otros mensajes, la mujer dijo que no había sido por COVID-19, como sugería un usuario. “No, porque de otro modo ya me estarían dando el pésame y no burlándose”, aseveró. A otra persona le dijo: “Soy su hermana y no murió de hambre, respeten el dolor”.

La supuesta Olga Ortiz, cuya cuenta de Twitter tiene su origen en junio de 2011, también se dio tiempo de responder elogios. A una mujer que recordó que su hermano Xavier era dentista le dijo “Gracias que le recuerdas (así). Fue Sergio Mayer quien lo invitó a formar parte de Garibaldi, pero él era profesionista”, añadió.

De acuerdo con el reporte de Juan Carlos Naranjo, policía de la ciudad de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco donde vivía Ortiz, las autoridades recibieron el reporte de la muerte de una persona a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en la colonia Providencia, en el noroeste de la urbe.

“Una persona localizó a un pariente suyo en una de las habitaciones donde vivía. Estaba suspendido de una escalera tipo caracol, con un fajo atado a uno de los barrotes de la escalera”, explicó el oficial. El cuerpo fue encontrado en la parte superior de la propiedad de dos pisos.

Sin embargo, el detalle que más destacó de su informe fue que el varón encontrado tenía una edad aproximada de 59 años. Xavier Ortiz tenía 48 años. “De momento no hemos corroborado que se trate de una celebridad”, indicó el policía.

No se encontró algún recado póstumo de momento

El policía de Guadalajara también indicó que el familiar que lo había encontrado, un primo de la persona muerta, les había informado que se había ido a vivir hacía poco tiempo con ellos.

El cuerpo fue retirado del lugar y fue trasladado al Semefo (Servicio Médico Forense). Ahora, la investigación y lo que proceda pasará a manos del Ministerio Público, que esclarecerá el hecho.

El pasado mes de abril, el actor quien dio vida por algún tiempo al personaje de “La Bugambilia” en la exitosa obra teatral Aventurera, se encontraba emprendiendo un negocio de gel antibacterial y cubrebocas, derivado del parón de actividades artísticas ocasionado por la pandemia de coronavirus.

En aquella ocasión comentó que su precaria situación económica lo tenía preocupado y estresado, por lo que decidió incursionar en la venta de insumos para higienización.

“Eventos no hay, no se puede juntar la gente. Entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de cubrebocas y gel antibacterial y guantes y todo el equipo médico tratando, a través de las fundaciones, de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero”, declaró a las cámaras de Ventaneando.

Xavier Ortiz estuvo casado por un breve lapso de tiempo con su ex compañera de agrupación Patricia Manterola, con quien no procreó hijos y se separó en 2004 tras cinco años de matrimonio.

En 2011, Ortiz sufrió un accidente a bordo de su motocicleta, lo que lo llevó a terapia intensiva: fue sometido a dos operaciones en la pierna izquierda y se sometió a terapias de rehabilitación para recuperar su movilidad, lográndolo paulatinamente.

